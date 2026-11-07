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    WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor: Hesabı olmayanlar da katılabilecek

    WhatsApp, etkinlik oluşturma ve davet gönderme özelliklerini genişletiyor. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, hesabı olmayan kişileri de bağlantı üzerinden etkinliklere davet edebilecek.

    WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, etkinlik oluşturma ve yönetme deneyimini geliştiren yeni özelliklerini duyurdu. Daha önce birebir sohbetlerde ve grup konuşmalarında kullanılabilen etkinlikler, artık WhatsApp hesabı olmayan kişilerle de paylaşılabilecek. Bununla birlikte platforma, geçmiş ve yaklaşan etkinliklerin tek bir yerden yönetilmesini sağlayan Events Home bölümü de ekleniyor.

    Etkinlik davetleri için yeni seçenekler geliyor

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir etkinlik oluşturabilecek, kapak fotoğrafı ekleyebilecek ve davet bağlantısını WhatsApp kullanmayan kişilerle paylaşabilecek. Davet bağlantısını açan kişiler, uygulamayı indirmeden etkinlik ayrıntılarını görüntüleyebilecek ve katılım durumlarını bildirebilecek.

    WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, hesap sahibi olmayan kişilerin etkinliklere katılım sürecinde gizliliğe de odaklanıyor. Şirketin açıklamasına göre kullanıcının telefon numarası, tanımadığı etkinlik konuklarına gösterilmeyecek. Ayrıca WhatsApp hesabı bulunmayan davetliler, etkinliğin adresini yalnızca katılım durumlarını bildirdikten sonra görebilecek.

    Etkinlik oluşturma ve davet gönderme sürecinin yanı sıra katılımcı yönetimi için de yeni seçenekler geliyor. Kullanıcılar özel hatırlatıcılar ayarlayabilecek ve etkinliğe bir kişi daha eklenmesine izin verebilecek. Böylece davet sahipleri, katılımcı listesini ve etkinlik ayrıntılarını daha kolay yönetebilecek.

    Events Home ile tüm etkinlikler tek yerde toplanıyor

    Güncellemenin bir diğer yeniliği ise Events Home (Etkinlik Merkezi) adı verilen yeni bölüm. Bu bölüm, etkinlik oluşturma, kişiselleştirilmiş davetler gönderme ve katılım yanıtlarını yönetme gibi işlemleri tek bir noktada bir araya getiriyor. Kullanıcılar oluşturdukları veya davet edildikleri etkinlikler dahil olmak üzere geçmiş ve yaklaşan tüm etkinliklerini buradan görüntüleyebilecek. Yeni bölüme ulaşmak için WhatsApp'ta Ayarlar (Settings) menüsündeki Etkinlikler (Events) seçeneğine gitmek yeterli olacak.

    WhatsApp, yeni etkinlik özelliklerinin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşacağını açıkladı. Dağıtımın kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, özelliklerin tüm hesaplarda aynı anda görünmeyebileceğini de hatırlatalım.

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