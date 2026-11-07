WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor: Hesabı olmayanlar da katılabilecek

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, etkinlik oluşturma ve davet özelliklerini yeniledi. Artık uygulaması olmayan kişiler de bağlantı üzerinden etkinlik detaylarını görüp katılım durumlarını bildirebilecek. Ayrıca gelen "Etkinlik Merkezi" bölümü sayesinde tüm geçmiş ve gelecek organizasyonlar tek bir noktadan yönetilebilecek. Telefon numaraları ise gizli tutulacak. Kademeli olarak dağıtılan bu yeni özellikler önümüzdeki haftalarda herkese sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, etkinlik oluşturma ve yönetme deneyimini geliştiren yeni özelliklerini duyurdu. Daha önce birebir sohbetlerde ve grup konuşmalarında kullanılabilen etkinlikler, artık WhatsApp hesabı olmayan kişilerle de paylaşılabilecek. Bununla birlikte platforma, geçmiş ve yaklaşan etkinliklerin tek bir yerden yönetilmesini sağlayan Events Home bölümü de ekleniyor.

Etkinlik davetleri için yeni seçenekler geliyor

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir etkinlik oluşturabilecek, kapak fotoğrafı ekleyebilecek ve davet bağlantısını WhatsApp kullanmayan kişilerle paylaşabilecek. Davet bağlantısını açan kişiler, uygulamayı indirmeden etkinlik ayrıntılarını görüntüleyebilecek ve katılım durumlarını bildirebilecek.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, hesap sahibi olmayan kişilerin etkinliklere katılım sürecinde gizliliğe de odaklanıyor. Şirketin açıklamasına göre kullanıcının telefon numarası, tanımadığı etkinlik konuklarına gösterilmeyecek. Ayrıca WhatsApp hesabı bulunmayan davetliler, etkinliğin adresini yalnızca katılım durumlarını bildirdikten sonra görebilecek.

Etkinlik oluşturma ve davet gönderme sürecinin yanı sıra katılımcı yönetimi için de yeni seçenekler geliyor. Kullanıcılar özel hatırlatıcılar ayarlayabilecek ve etkinliğe bir kişi daha eklenmesine izin verebilecek. Böylece davet sahipleri, katılımcı listesini ve etkinlik ayrıntılarını daha kolay yönetebilecek.

Events Home ile tüm etkinlikler tek yerde toplanıyor

Güncellemenin bir diğer yeniliği ise Events Home (Etkinlik Merkezi) adı verilen yeni bölüm. Bu bölüm, etkinlik oluşturma, kişiselleştirilmiş davetler gönderme ve katılım yanıtlarını yönetme gibi işlemleri tek bir noktada bir araya getiriyor. Kullanıcılar oluşturdukları veya davet edildikleri etkinlikler dahil olmak üzere geçmiş ve yaklaşan tüm etkinliklerini buradan görüntüleyebilecek. Yeni bölüme ulaşmak için WhatsApp'ta Ayarlar (Settings) menüsündeki Etkinlikler (Events) seçeneğine gitmek yeterli olacak.

WhatsApp'ta mavi tik bırakmadan mesaj okuma dönemi başlıyor 1 gün önce eklendi

WhatsApp, yeni etkinlik özelliklerinin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşacağını açıkladı. Dağıtımın kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, özelliklerin tüm hesaplarda aynı anda görünmeyebileceğini de hatırlatalım.

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