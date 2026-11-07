WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor: Hesabı olmayanlar da katılabilecek

Yapay Zeka Özeti:
- WhatsApp, etkinlik oluşturma ve davet özelliklerini yeniledi. Artık uygulaması olmayan kişiler de bağlantı üzerinden etkinlik detaylarını görüp katılım durumlarını bildirebilecek. Ayrıca gelen "Etkinlik Merkezi" bölümü sayesinde tüm geçmiş ve gelecek organizasyonlar tek bir noktadan yönetilebilecek. Telefon numaraları ise gizli tutulacak. Kademeli olarak dağıtılan bu yeni özellikler önümüzdeki haftalarda herkese sunulacak.
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Etkinlik davetleri için yeni seçenekler geliyor
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir etkinlik oluşturabilecek, kapak fotoğrafı ekleyebilecek ve davet bağlantısını WhatsApp kullanmayan kişilerle paylaşabilecek. Davet bağlantısını açan kişiler, uygulamayı indirmeden etkinlik ayrıntılarını görüntüleyebilecek ve katılım durumlarını bildirebilecek.
Etkinlik oluşturma ve davet gönderme sürecinin yanı sıra katılımcı yönetimi için de yeni seçenekler geliyor. Kullanıcılar özel hatırlatıcılar ayarlayabilecek ve etkinliğe bir kişi daha eklenmesine izin verebilecek. Böylece davet sahipleri, katılımcı listesini ve etkinlik ayrıntılarını daha kolay yönetebilecek.
Events Home ile tüm etkinlikler tek yerde toplanıyor
Güncellemenin bir diğer yeniliği ise Events Home (Etkinlik Merkezi) adı verilen yeni bölüm. Bu bölüm, etkinlik oluşturma, kişiselleştirilmiş davetler gönderme ve katılım yanıtlarını yönetme gibi işlemleri tek bir noktada bir araya getiriyor. Kullanıcılar oluşturdukları veya davet edildikleri etkinlikler dahil olmak üzere geçmiş ve yaklaşan tüm etkinliklerini buradan görüntüleyebilecek. Yeni bölüme ulaşmak için WhatsApp'ta Ayarlar (Settings) menüsündeki Etkinlikler (Events) seçeneğine gitmek yeterli olacak.
WhatsApp, yeni etkinlik özelliklerinin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşacağını açıkladı. Dağıtımın kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, özelliklerin tüm hesaplarda aynı anda görünmeyebileceğini de hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: