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    WhatsApp'a yeni güvenlik özellikleri geliyor: 2FA değişti

    WhatsApp, hesap güvenliğini güçlendirmek ve bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı kullanıcıları daha iyi bilgilendirmek için yeni güvenlik özelliklerini kullanıma sunuyor.

    WhatsApp'a yeni güvenlik özellikleri geliyor: 2FA değişti Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı hesaplarını daha iyi korumak amacıyla iki adımlı doğrulama, bilinmeyen aramalar ve geçiş anahtarları tarafında önemli değişiklikler yaptı. İki adımlı doğrulama sisteminde en dikkat çekici yenilik, kullanılan PIN'in yapısında gerçekleşiyor.  Daha önce yalnızca 6 haneli PIN ile korunan hesaplar artık daha uzun, harf ve rakamların yanı sıra özel karakterler içerebilen parolalarla güvence altına alınabilecek.

    Birden fazla geçiş anahtarı kullanılabilecek

    WhatsApp, iki adımlı doğrulama sistemine ek olarak, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramalar için daha fazla bilgi gösterecek. Kullanıcı bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı yanıtladığında, numaranın farklı bir ülkeye ait olup olmadığı ve arayan kişiyle ortak WhatsApp gruplarının bulunup bulunmadığı görülebilecek.

    Şirket, bu bilgilerin özellikle dolandırıcılık amacıyla gerçekleştirilen şüpheli aramaların fark edilmesine yardımcı olmasını amaçlıyor. Ancak özellik şimdilik Android cihazlarla sınırlı olacak. WhatsApp, kullanıcıların hesaplarına giriş yaparken passkey (geçiş anahtarı) kullanmasını da öneriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar SMS veya başka doğrulama kodları girmek yerine parmak izi, yüz tanıma veya cihazın ekran kilidiyle hesaplarını doğrulayabiliyor.

    Şirkete göre dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcı geçiş anahtarını hesabına eklemiş durumda. Yeni güncellemeyle birlikte bir WhatsApp hesabına birden fazla geçiş anahtarı eklenebilecek. Bu seçenek özellikle aynı WhatsApp hesabını hem Android hem de iOS cihazlarda kullanan kişiler için daha kullanışlı olacak. Geçiş anahtarı eklemek için Ayarlar > Hesap > Geçiş Anahtarları bölümüne gidilmesi yeterli.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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