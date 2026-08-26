WhatsApp'a yeni güvenlik özellikleri geliyor: 2FA değişti

Birden fazla geçiş anahtarı kullanılabilecek
WhatsApp, iki adımlı doğrulama sistemine ek olarak, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramalar için daha fazla bilgi gösterecek. Kullanıcı bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı yanıtladığında, numaranın farklı bir ülkeye ait olup olmadığı ve arayan kişiyle ortak WhatsApp gruplarının bulunup bulunmadığı görülebilecek.
Şirket, bu bilgilerin özellikle dolandırıcılık amacıyla gerçekleştirilen şüpheli aramaların fark edilmesine yardımcı olmasını amaçlıyor. Ancak özellik şimdilik Android cihazlarla sınırlı olacak. WhatsApp, kullanıcıların hesaplarına giriş yaparken passkey (geçiş anahtarı) kullanmasını da öneriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar SMS veya başka doğrulama kodları girmek yerine parmak izi, yüz tanıma veya cihazın ekran kilidiyle hesaplarını doğrulayabiliyor.
Şirkete göre dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcı geçiş anahtarını hesabına eklemiş durumda. Yeni güncellemeyle birlikte bir WhatsApp hesabına birden fazla geçiş anahtarı eklenebilecek. Bu seçenek özellikle aynı WhatsApp hesabını hem Android hem de iOS cihazlarda kullanan kişiler için daha kullanışlı olacak. Geçiş anahtarı eklemek için Ayarlar > Hesap > Geçiş Anahtarları bölümüne gidilmesi yeterli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim