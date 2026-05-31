    WhatsApp, Android'de boş profil resimlerini değiştiriyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için adres defterindeki fotoğrafları boş profil resimlerinin yerine göstermeye başladı. İşte yeni özelliğin detayları:

    WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıma sunduğu yeni özellikle profil fotoğrafı bulunmayan kişilerin yerine adres defterinde kayıtlı fotoğrafları göstermeye başladı. Daha önce iOS kullanıcıları için test edilen özellik, Android beta 2.26.21.9 sürümüyle birlikte erişime açıldı. Böylece kullanıcılar, sohbet listelerinde ve bireysel konuşmalarda profil resmi bulunmayan kişileri daha kolay tanıyabilecek.

    Yeni sistem, telefon rehberinde kayıtlı kişi fotoğraflarını WhatsApp içerisindeki boş profil görsellerinin yerine otomatik olarak yerleştiriyor. Kullanıcının herhangi bir ek ayar yapmasına gerek kalmadan çalışan bu yapı, özellikle çok sayıda kişiyle iletişim kuran kullanıcılar için sohbet ekranlarını daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

    WhatsApp'ın bu yaklaşımı aslında tamamen yeni değil. Platform, geçmiş yıllarda benzer bir sistemi kullanıma sunmuş ve profil fotoğrafı bulunmayan kişileri adres defterindeki kayıtlı görsellerle eşleştirebilmişti. Ancak şirket, daha sonra bu özelliği uygulamadan kaldırmıştı. Kaldırılma nedeni hiçbir zaman resmi olarak açıklanmasa da kullanıcılar uzun süredir profil fotoğrafı olmayan hesaplar için yalnızca standart boş avatar görüntüsünü görüyordu. Son beta güncellemesiyle birlikte bu işlev yeniden uygulamaya dahil edilmiş oldu.

    Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri, yalnızca profil fotoğrafı olmayan kişilerle sınırlı kalmaması. Bir kullanıcının profil fotoğrafı gizlilik ayarları nedeniyle görüntülenemiyorsa da WhatsApp, cihazdaki adres defteri fotoğrafını kullanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, karşı tarafın profil resmi erişime kapalı olsa bile sohbet listesindeki kişileri daha hızlı tanıyabiliyor.

    Gizlilik tarafında ise WhatsApp, özelliğin tamamen yerel çalıştığını vurguluyor. Kullanılan fotoğraflar yalnızca kullanıcının kendi cihazında bulunan adres defterinden alınıyor ve herhangi bir şekilde diğer kişilerle paylaşılmıyor. Başka bir ifadeyle, bir kişinin rehberinizde kayıtlı fotoğrafı yalnızca sizin cihazınızda görüntülenebiliyor. Sohbet ettiğiniz kişiler veya grup üyeleri bu görseli göremiyor ve kişinin gerçek WhatsApp profil fotoğrafı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

