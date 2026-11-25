Yapay Zeka Özeti:
- WhatsApp, ön ve arka kamerayı aynı anda çalıştıran yeni çift kamera özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar çevreyi kaydederken kendi yüz ifadelerini de küçük bir pencerede aynı kareye ekleyebiliyor. Ekrandaki küçük görüntünün yeri değiştirilebilirken, çekilen içerikler sohbetlerde ve Durum kısmında kolayca paylaşılabiliyor. Şu an Android beta sürümünde olan yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Çift kamera moduyla ön ve arka kamera aynı kullanılabilecek
Çift kamera modu etkinleştirildiğinde arka kamera ekranın büyük bölümünü kaplarken ön kameradan alınan görüntü sağ üst köşede küçük bir pencere içerisinde gösteriliyor. Böylece kullanıcılar, bir yandan çevrelerinde yaşananları kaydederken diğer yandan kendi yüz ifadelerini ve tepkilerini de aynı fotoğraf veya videoya dahil edebiliyor.
Kullanıcılar, ekrandaki küçük görüntü penceresini sürükleyerek istedikleri noktaya taşıyabiliyor. Ayrıca arayüzde bulunan kamera değiştirme düğmesiyle ön ve arka kameranın görüntü konumları değiştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar hangi kameranın ana görüntüyü oluşturacağına kendileri karar verebiliyor. Kullanıcılar iki kamerayı aynı anda kullanarak video da kaydedebiliyor. WhatsApp, her iki kameradan alınan görüntüleri tek bir içerikte birleştirerek paylaşılabilir hale getiriyor.
WhatsApp'ın yeni kamera modu, uygulamanın farklı paylaşım alanlarıyla uyumlu çalışıyor. Kullanıcılar çift kamera kullanarak hazırladıkları fotoğraf ve videoları bireysel sohbetlerde, gruplarda, kanallarda ve Durum güncellemelerinde paylaşabiliyor. Çekim tamamlandıktan sonra içeriklere açıklama eklemek, çizim düzenleyicisini kullanarak çeşitli düzenlemeler yapmak da mümkün.
Çift kamera modu, Android için WhatsApp beta 2.26.46.9 sürümünü kullanan bazı test kullanıcılarına sunulmaya başladı. Ancak özellik kademeli olarak dağıtıldığı için beta programına katılan herkes henüz bu yeniliğe erişemiyor. WhatsApp'ın özelliği tüm Android kullanıcılarına ne zaman sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli