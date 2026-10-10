WhatsApp, Android uygulamasında yeni Kişiler sekmesini test ediyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android uygulamasında kişilere erişimi kolaylaştıracak yeni bir Kişiler sekmesini test etmeye başladı. Uygulamanın beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, çevrimiçi kişileri görüntüleme, doğum günü hatırlatmalarını takip etme ve yeni kişileri WhatsApp’a davet etme gibi işlevler sunuyor.

WhatsApp, Android uygulamasının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin test ettiği son özellik, uygulamanın alt gezinme çubuğuna eklenen özel bir Kişiler sekmesi oldu. Özellik, Google Play Store üzerinden beta programına katılan kullanıcıların erişebildiği en son beta sürümünde ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasında olan yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise belli değil.

Yeni Kişiler sekmesi, telefondaki kişileri tek bir yerde listeleyerek kullanıcıların aradıkları kişilere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Listenin önemli özelliklerinden biri, WhatsApp’ta o anda çevrimiçi olan kişilerin isimlerinin yanında yeşil bir nokta göstermesi. Böylece kullanıcılar, çevrimiçi durumunu paylaşan kişilerinin hangilerinin aktif olduğunu doğrudan bu bölümden görebilecek.

Doğum günü hatırlatmaları ve kişi arama özelliği geliyor

Yeni sekme, yalnızca kişileri listelemekle sınırlı kalmayacak. WhatsApp, doğum günü hatırlatmalarını da bu bölüme entegre ediyor. Doğum günü o gün olan kişilerin isimlerinin yanında pasta emojisi ve “Bugün doğum günü” ifadesi gösterilecek. Bu bilgiler, kullanıcının telefonundaki kişi kayıtlarından otomatik olarak alınacak.

Kişiler sekmesinin üst kısmında yer alan arama çubuğu sayesinde isim, telefon numarası veya kullanıcı adı üzerinden arama yapmak da mümkün olacak. Ayrıca kullanıcılar, kişi listesini çevrimiçi olanları üst sıralara taşıyan etkinlik sıralamasına göre veya alfabetik olarak düzenleyebilecek.

WhatsApp, uygulamayı henüz kullanmayan kişileri davet etmek için de bir seçenek sunacak. Böylece kullanıcılar, telefon rehberindeki kişileri doğrudan yeni sekme üzerinden WhatsApp’a katılmaya davet edebilecek.

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Çevrimiçi durumu gizleyenler listede görünmeyecek

Yeni özelliğin çevrimiçi durum göstergesi, WhatsApp’ın mevcut gizlilik ayarlarıyla birlikte çalışacak. Son görülme bilgisini kapatan kullanıcılar, çevrimiçi olarak gösterilmeyecek. Dolayısıyla Kişiler sekmesindeki yeşil nokta, herkesin anlık durumunu görmeyi sağlayan sınırsız bir gösterge olmayacak.

Şimdilik WhatsApp’ın yeni Kişiler sekmesinin ne zaman kararlı sürüme geleceği bilinmiyor. Özellik beta aşamasında olduğundan, test süreci boyunca tasarımında ve sunduğu işlevlerde değişiklik yapılması mümkün.

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WhatsApp Android uygulamasına yeni Kişiler sekmesi geliyor

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