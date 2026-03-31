    WhatsApp, Apple CarPlay sistemli otomobillere geliyor

    WhatsApp, Apple CarPlay uygulamasını test ediyor. Uygulama, sürüş sırasında güvenli kullanım için tasarlanmış basitleştirilmiş arayüz üzerinden sohbetler, aramalar ve kişilere erişim imkanı sunacak.

    WhatsApp, iPhone kullanıcıları için sürüş sırasında mesajlaşmayı ve aramayı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yerel CarPlay uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme, Siri sesli komutlar yerine nihayet araç ekranına düzgün bir arayüz getiriyor.

    WhatsApp CarPlay uygulaması özellikleri

    WhatsApp, sürüş dostu kullanım için tasarlanmış yerel bir arayüzle mesajlaşma deneyimini CarPlay'e getiriyor. Beta uygulaması, kullanıcıların dikkatlerini yolda tutarken son sohbet listelerine erişmelerine, kişi bilgilerini görüntülemelerine, aramaları yönetmelerine ve mesaj göndermelerine olanak tanıyor.

    Şimdiye kadar CarPlay'deki WhatsApp tamamen Siri'ye bağlıydı; bu da kullanıcıların yalnızca mesajları dinleyebilecekleri ve sesli olarak yanıt verebilecekleri ancak sohbetlere göz atamayacakları ya da kişileri seçemeyecekleri anlamına geliyordu. Bu güncellemeyle WhatsApp, açık ve koyu modları içeren yeni bir arayüz ekliyor ve tüm konuşmaları göstermeden temel özelliklere odaklanıyor.

    CarPlay için yeni WhatsApp uygulaması, genellikle 20 ila 25 günlük aktiviteyi kapsayan, son birkaç haftadaki son konuşmaları gösteren bir sohbet listesi ekranıyla açılıyor. Kullanıcılar kişileri hızlıca seçip mesaj zamanlarını kontrol edebilecek ve okunmamış mesajları görebilecek ancak tüm mesajlara erişemeyecek; bu da sürüş sırasında dikkati dağıtmayı azaltmaya yardımcı olacak.

    Yeni CarPlay uygulaması, sürücüyü bunaltmadan erişimi basitleştiren birkaç odaklanmış sekme sunuyor:

    • Sohbet listesi: Son konuşmaları görüntüleme ve doğrudan mesaj gönderme
    • Arama geçmişi: Zaman damgalarıyla birlikte gelen, giden ve cevapsız aramaları kontrol etme
    • Favoriler sekmesi: Sıkça iletişim kurulan kişilere daha hızlı ulaşma
    • Yeni mesaj seçeneği: Son listede olmayan herhangi biriyle iletişime geçme

    Kullanıcılar ayrıca kişiye dokunarak profil bilgilerine bakabilecek ve o ekrandan mesaj gönderebilecek veya arayabilecek.

    CarPlay uygulaması TestFlight aracılığıyla beta test aşamasında. WhatsApp, özellik kararlı hale geldiğinde daha geniş çaplı bir sürüm yayınlamayı planlıyor; bu da daha fazla kullanıcının yakında araçlarında daha eksiksiz mesajlaşma deneyimi yaşayacağı anlamına geliyor.

