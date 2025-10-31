WhatsApp, yıllar sonra Apple Watch uygulamasını sunuyor

WhatsApp Apple Watch uygulaması tam işlevsel olacak
WhatsApp Wear OS uygulaması, kullanıcıların mesajları okuyup yanıtlamasına, tepki göndermesine, sesli notları dinlemesine ve hatta aramaları doğrudan bileklerinden yönetmesine olanak tanıyor. WhatsApp'ın yeni Apple Watch uygulamasının Android akıllı saatlere benzer işlevler getiren önceki Wear OS sürümünün temelleri üzerine inşa edildiği belirtiliyor.
WhatsApp şu anki haliyle yalnızca bildirim gönderebiliyor; kullanıcılar yalnızca uyarıları okuyabiliyor ve hazır yanıtlar gönderebiliyor ancak tüm sohbetlere veya medyaya erişemiyor. Yeni uygulama, Android Wear OS akıllı saatlerinde halihazırda mevcut olana benzer bir arayüz sunacak. Kullanıcılar, telefonlarının kilidini açmadan sohbet listelerinde gezinebilecek, son konuşmalara bakabilecek ve hatta ekli medyayı görebilecek.
WhatsApp Apple Watch uygulamasını erken test edenlerin bildirdiğine göre, iPhone’daki WhatsApp ile Apple Watch arasındaki bağlantı otomatik sağlanacak. Apple Watch iPhone ile eşleştirilmiş şekilde kaldığı sürece kullanıcıların WhatsApp hesaplarını bağlamak için QR kod okutmasına gerek kalmayacak. Uygulama, Apple Watch senkronize olduğunda, bağlandığında veya iPhone bağlantısı kesildiğinde ekranın sol üst köşesinde bir simge çıkacak. Bağlantı otomatik olarak kurulduğunda kullanıcılar, sohbet listelerini görebilecek, böylece son konuşmaları kolayca bulabilecek. Kullanıcılar bildirim beklemek zorunda kalmadan yeni bir mesaj oluşturabilecek. Ayrıca sesli mesaj gönderebilecek, mesajı dikte ile daha hızlı yazabilecek.
iPhone'dan bağımsız çalışmayacak
İlk sürüm, tamamen bağımsız olmayacak. Yani, telefonunuz yanınızda değilse saatinizden WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Şu anda, Apple Watch için WhatsApp, iOS 25.32.10.71 sürümünü çalıştıran beta test kullanıcıları için indirilebilir. WhatsApp Apple Watch uygulamasını kullanabilmek için watchOS 10.0 ve üzeri sürümün yüklü olması gerekiyor.
