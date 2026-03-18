WhatsApp, gürültü engelleme özelliğini test ediyor

WhatsApp sesli ve görüntülü aramalarda arka plan gürültüsünü engelleyecek
Çevresel gürültü nedeniyle karşıdaki kişiyi duymakta zorlandığınız WhatsApp aramaları olmuştur. İşte gürültü engelleme özelliği burada devreye giriyor. Teknoloji, etrafınızdaki tüm sesleri dinleyerek çalışıyor, ardından arka plandaki trafik gürültüsü, rüzgar sesi veya yakındaki insanların sohbeti gibi istenmeyen sesleri akıllıca filtreliyor. Geriye kalan sadece sesiniz.
Basitçe söylemek gerekirse, önemli sesleri izole ediyor ve önemsiz olanları susturuyor. Arka plan gürültüsünü engelleme gerçek zamanlı gerçekleşiyor, böylece karşıdaki kişi, çevreniz ne kadar gürültülü olursa olsun, sadece sizi duyuyor.
iPhone ve iPad dahil olmak üzere Apple cihazları, aramalar sırasında arka plan gürültüsünü filtreleyen yerleşik Ses Yalıtımı özelliği sunuyor ve WhatsApp bunu ses ayarları aracılığıyla kullanabiliyor. Ancak Android’de böyle bir yerleşik sistem yok.
WhatsApp'ın yerleşik gürültü engelleme özelliği, özellikle Android kullanıcılarına fayda sağlayacak. Henüz hiçbir şey onaylanmamış olsa da, WhatsApp'ın bu özelliği Android'e de getirmek için çalıştığı gözüküyor.
WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliği uçtan uca şifrelemeyi etkilemeyecek.
Kullanıcıların bu özellik üzerinde tam kontrol sahibi olacağını belirtmekte fayda var. Gürültü engelleme özelliği, arama menüsünden istenildiği zaman kapatılabilecek. Şu an için özellik geliştirme aşamasında, testler tamamlandıktan sonra da WhatsApp'ın yakın gelecekte beta test kullanıcılarına sunması bekleniyor.
