Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, gürültü engelleme özelliğini test ediyor

    WhatsApp'ın yerleşik gürültü engelleme özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Platformdaki arama kalitesini iyileştirmek için tasarlanan yeni özellik, Android beta sürümünde keşfedildi.

    whatsapp aramalar arka plan gürültü engelleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, arama deneyimini geliştirmeye devam diyor. Son rapora göre, mesajlaşma platformunda sesli ve görüntülü aramalar için yerleşik gürültü engelleme özelliği test ediliyor. Özellik, yakın zamanda Android için en son WhatsApp beta sürümü olan 2.26.11.8'de keşfedildi.

    WhatsApp sesli ve görüntülü aramalarda arka plan gürültüsünü engelleyecek

    Çevresel gürültü nedeniyle karşıdaki kişiyi duymakta zorlandığınız WhatsApp aramaları olmuştur. İşte gürültü engelleme özelliği burada devreye giriyor. Teknoloji, etrafınızdaki tüm sesleri dinleyerek çalışıyor, ardından arka plandaki trafik gürültüsü, rüzgar sesi veya yakındaki insanların sohbeti gibi istenmeyen sesleri akıllıca filtreliyor. Geriye kalan sadece sesiniz.

    Basitçe söylemek gerekirse, önemli sesleri izole ediyor ve önemsiz olanları susturuyor. Arka plan gürültüsünü engelleme gerçek zamanlı gerçekleşiyor, böylece karşıdaki kişi, çevreniz ne kadar gürültülü olursa olsun, sadece sizi duyuyor.

    iPhone ve iPad dahil olmak üzere Apple cihazları, aramalar sırasında arka plan gürültüsünü filtreleyen yerleşik Ses Yalıtımı özelliği sunuyor ve WhatsApp bunu ses ayarları aracılığıyla kullanabiliyor. Ancak Android’de böyle bir yerleşik sistem yok.

    WhatsApp'ın yerleşik gürültü engelleme özelliği, özellikle Android kullanıcılarına fayda sağlayacak. Henüz hiçbir şey onaylanmamış olsa da, WhatsApp'ın bu özelliği Android'e de getirmek için çalıştığı gözüküyor.

    WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliği uçtan uca şifrelemeyi etkilemeyecek.

    Kullanıcıların bu özellik üzerinde tam kontrol sahibi olacağını belirtmekte fayda var. Gürültü engelleme özelliği, arama menüsünden istenildiği zaman kapatılabilecek. Şu an için özellik geliştirme aşamasında, testler tamamlandıktan sonra da WhatsApp'ın yakın gelecekte beta test kullanıcılarına sunması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    28 kw kombi kaç metre petek ısıtır hicri 1340 miladi kaçtır uniroyal lastik yorumları astra j tesla ekran lost kaç sezon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y19S
    Vivo Y19S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum