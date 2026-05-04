    WhatsApp, kimsenin kullanmadığı avatar özelliğini kaldırdı

    WhatsApp, Android ve iPhone'da avatar özelliğini resmen sonlandırdı. Beklenen ilgiyi görmediğinden artık dijital avatar oluşturulamayacak, düzenlenemeyecek ve gösterilmeyecek.

    whatsapp avatar özelliği kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'a eklenen avatarlar, kullanıcıların kendilerinin dijital bir versiyonunu oluşturmaları için bir yoldu. Kullanıcılar saçlarını, kıyafetlerini ve giyim tarzlarını kişiselleştirebiliyor ve Snapchat'te olduğu gibi profil resmi olarak kullanabiliyorlardı. Bu özellik, neredeyse hiç kullanılmıyor olacak ki WhatsApp, avatar özelliğini tamamen kaldırma kararı aldı.

    WhatsApp avatarları kademeli olarak hesaplardan kaldırılacak

    WABetaInfo'ya göre, WhatsApp avatarları hem iPhone hem de Android’den -kademeli olarak- kaldırılacak. Kapsamlı bir kaldırma söz konusu. WhatsApp, avatar işlevini uygulama içindeki üç farklı erişim noktasından kaldıracak. Birincisi, uygulama ayarlarındaki avatar oluşturma ve düzenleme araçları devre dışı bırakılacak; avatar bölümünü açan kullanıcılar, özelliğin artık desteklenmediğini bildiren bir uyarı görecek ve bölüm birçok hesap için tamamen kaybolacak. İkincisi, WhatsApp'ın daha önce kullanıcının gerçek fotoğrafı ile avatarı arasında geçiş yapmak için kullandığı çevirme animasyonu kaldırılacak. Üçüncüsü, kullanıcıların avatar çıkartmalarını doğrudan konuşma ekranından göndermelerine olanak tanıyan klavyedeki avatar girişi de artık olmayacak.

    Avatar özelliğini hiç kullanmadıysanız gittiğini fark etmeyeceksiniz. Kullandıysanız, daha önce gönderdiğiniz avatar çıkartmaları konuşmalarınızda kalmaya devam edecek, silinmeyecek. Kaybolan tek şey, yeni avatarlar oluşturma veya düzenleme seçeneği.

    WhatsApp, avatar özelliğini bazı hesaplardan kaldırmaya başladı, önümüzdeki birkaç hafta içinde de tüm hesaplardan kaldırılmış olacak.

