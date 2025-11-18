Giriş
    WhatsApp artık üçüncü taraf sohbet entegrasyonlarına izin verecek

    Avrupa Birliği’nin tekelleşme karşıtı düzenlemelerinin akabinde WhatsApp uygulaması da rakip üçüncü taraf sohbetlerin entegrasyonuna izin vermek zorunda kaldı.  

    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin yazılım ekosistemlerinin tekelleşmesine engel olan dijital pazarlar yasası, teknoloji devlerinin mekaniklerini değiştirmesine sebep oluyor. Apple’ın ardından Meta da üçüncü taraf entegrasyonlara izin verecek. 

    WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

    Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde WhatsApp kullanıcıları, farklı sohbet uygulaması kullanan arkadaşları ile iletişim kurabilecek. İlk etapta BirdyChat ve Haiket uygulamalarının entegrasyon sağlayacağı duyuruldu. 

    Meta yaklaşık 3 yıldır bu entegrasyon için çalışma yaptığını dile getiriyor. Entegrasyon için hedef uygulamaların mutlaka WahtsApp ile aynı E2EE seviyesinde kullanıcı gizliliğine sahip olması gerekiyor. WhatsApp uygulamasının Ayarlar kısmında üçüncü taraf sohbetler ile nasıl bağlantı kurulacağı açıklanacak. Üçüncü taraf entegrasyonun yıl bitmeden kullanıcılar ile buluşacağı açıklandı. 

