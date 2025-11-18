WhatsApp artık üçüncü taraf sohbet entegrasyonlarına izin verecek

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde WhatsApp kullanıcıları, farklı sohbet uygulaması kullanan arkadaşları ile iletişim kurabilecek. İlk etapta BirdyChat ve Haiket uygulamalarının entegrasyon sağlayacağı duyuruldu.
Meta yaklaşık 3 yıldır bu entegrasyon için çalışma yaptığını dile getiriyor. Entegrasyon için hedef uygulamaların mutlaka WahtsApp ile aynı E2EE seviyesinde kullanıcı gizliliğine sahip olması gerekiyor. WhatsApp uygulamasının Ayarlar kısmında üçüncü taraf sohbetler ile nasıl bağlantı kurulacağı açıklanacak. Üçüncü taraf entegrasyonun yıl bitmeden kullanıcılar ile buluşacağı açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: