WhatsApp artık üçüncü taraf sohbet entegrasyonlarına izin verecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin yazılım ekosistemlerinin tekelleşmesine engel olan dijital pazarlar yasası, teknoloji devlerinin mekaniklerini değiştirmesine sebep oluyor. Apple’ın ardından Meta da üçüncü taraf entegrasyonlara izin verecek.

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde WhatsApp kullanıcıları, farklı sohbet uygulaması kullanan arkadaşları ile iletişim kurabilecek. İlk etapta BirdyChat ve Haiket uygulamalarının entegrasyon sağlayacağı duyuruldu.

Meta yaklaşık 3 yıldır bu entegrasyon için çalışma yaptığını dile getiriyor. Entegrasyon için hedef uygulamaların mutlaka WahtsApp ile aynı E2EE seviyesinde kullanıcı gizliliğine sahip olması gerekiyor. WhatsApp uygulamasının Ayarlar kısmında üçüncü taraf sohbetler ile nasıl bağlantı kurulacağı açıklanacak. Üçüncü taraf entegrasyonun yıl bitmeden kullanıcılar ile buluşacağı açıklandı.

