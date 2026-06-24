WhatsApp, yabancı numaraya mesaj atmadan önce uyaracak

"Kişi güvenilir mi?" uyarısı çıkacak
WABetaInfo'ya göre, yeni özellik Android ve iPhone kullanıcılarına sunulacak. Uyarı, kullanıcı daha önce hiç mesaj göndermediği bir telefon numarasıyla sohbet başlatmaya çalıştığı anda çıkacak. Telefon numarasının nerede kayıtlı olduğunu, kişi olarak kaydedilip kaydedilmediğini ve iki kullanıcının ortak grupları olup olmadığını gösterecek. Kullanıcı sohbeti devam ettirmeyi ya da tamamen iptal etmeyi seçecek, karşıdaki kişiyi herhangi bir bildirim gitmeyecek.
Diğer güvenlik özelliklerinden farklı
WhatsApp'ın mevcut güvenlik özelliklerinin çoğu, bir sohbet zaten başladıktan sonra devreye giriyor. Bu yeni uyarı farklı; Herhangi bir şey olmadan önce, dolandırıcıların kullanıcıların düşünmeden hızlıca hareket etmesini beklediği anda devreye giriyor.
WhatsApp, uyarıyı tam olarak neyin tetiklediğini ayrıntılı olarak açıklamadı ancak farklı bir ülkede kayıtlı bir numara muhtemelen en önemli faktörlerden biri. Uyarıyı görürseniz, en güvenli yol biraz zaman ayırıp ayrıntıları dikkatlice okumak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel