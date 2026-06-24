WhatsApp, yabancı numaraya mesaj atmadan önce uyaracak

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ta daha önce tanıdığınız biri olduğunu iddia eden bilinmeyen bir numaradan mesaj aldıysanız yalnız değilsiniz. WhatsApp bu durumun farkında ve bilinmeyen bir numarayla sohbet başlatmadan önce uyarı gösteren yeni bir güvenlik özelliğini test ediyor. Bu, kullanıcılara olası bir dolandırıcıyla mesajlaşmaya başlamadan önce durup düşünmeleri için bir fırsat verecek.

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"Kişi güvenilir mi?" uyarısı çıkacak

WABetaInfo'ya göre, yeni özellik Android ve iPhone kullanıcılarına sunulacak. Uyarı, kullanıcı daha önce hiç mesaj göndermediği bir telefon numarasıyla sohbet başlatmaya çalıştığı anda çıkacak. Telefon numarasının nerede kayıtlı olduğunu, kişi olarak kaydedilip kaydedilmediğini ve iki kullanıcının ortak grupları olup olmadığını gösterecek. Kullanıcı sohbeti devam ettirmeyi ya da tamamen iptal etmeyi seçecek, karşıdaki kişiyi herhangi bir bildirim gitmeyecek.

Diğer güvenlik özelliklerinden farklı

WhatsApp'ın mevcut güvenlik özelliklerinin çoğu, bir sohbet zaten başladıktan sonra devreye giriyor. Bu yeni uyarı farklı; Herhangi bir şey olmadan önce, dolandırıcıların kullanıcıların düşünmeden hızlıca hareket etmesini beklediği anda devreye giriyor.

WhatsApp, uyarıyı tam olarak neyin tetiklediğini ayrıntılı olarak açıklamadı ancak farklı bir ülkede kayıtlı bir numara muhtemelen en önemli faktörlerden biri. Uyarıyı görürseniz, en güvenli yol biraz zaman ayırıp ayrıntıları dikkatlice okumak.

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WhatsApp, bilinmeyen numaraya mesaj atmadan uyaracak

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