WhatsApp, cevapsız aramalar için sesli mesaj özelliği test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android için yayınlanan 2.25.23.21 beta sürümünde yepyeni bir özelliği test etmeye başladı. Kaçıranlar için şirketin daha önce kullanıcıların kaçırdıkları aramalar için hatırlatıcı ayarlamalarına olanak tanıyan bir özellik geliştirdiğini duymuştuk. Şimdi ise cevapsız aramalar için sesli mesaj benzeri bir özellik geliyor.

Cevapsız aramalar için sesli mesaj geliyor

WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde, bir kullanıcı WhatsApp üzerinden arama yaptığında ve karşı taraf yanıt vermediğinde ekranda "Yeniden ara", "İptal" ve "Sesli mesaj bırak" seçenekleri beliriyor. Bu kısayol aynı zamanda ilgili sohbet penceresinde de görünüyor. Böylece kişi, görüşme gerçekleşmediğinde arama ekranından ayrılmadan hızlıca ses kaydı gönderebiliyor.

Aslına bakacak olursak, kullanıcılar zaten sohbet bölümündeki harici sesli mesaj simgesine dokunarak benzer bir özelliğe ulaşabiliyordu. Ancak yeni kısayol, bu süreci daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Özellikle iş aramaları, zamanında yanıtlanması gereken konuşmalar veya önemli notlar için bu yöntem daha işlevsel bir kullanım sunmuş olacak.

Şimdilik sınırlı sayıda Android beta kullanıcısına açılan özellik, test sürecinin ardından daha geniş kitlelere ulaşabilir. Ancak tam olarak ne zaman genel sürüme ekleneceği henüz netleşmiş değil.

