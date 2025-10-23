Giriş
    WhatsApp, ChatGPT entegrasyonunu sonlandırıyor

    OpenAI, ChatGPT'nin artık WhatsApp'ta kullanılamayacağını duyurdu. OpenAI, bu kararın WhatsApp'taki bir politika ve şart değişikliği nedeniyle alındığını belirtti.  

    chatgpt whatsapp çalışmayacak kullanılamayacak Tam Boyutta Gör
    ChatGPT artık WhatsApp’ta çalışmayacak. OpenAI, sohbet botunun 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Meta’nın popüler sosyal ağ uygulamasında çalışmayı durduracağını duyurdu. OpenAI, ChatGPT entegrasyonun sonlandırılmasının nedeni olarak WhatsApp’taki bir politika ve şartlar değişikliğini gösterdi.

    ChatGPT, WhatsApp'ta çalışmayacak

    OpenA’ın açıklamasına göre 50 milyondan fazla kişi, WhatsApp’ta ChatGPT ile sohbet ediyor, içerik oluşturuyor ve bir şeyleri öğreniyor. Ancak, WhatsApp’ın politika ve şartlarında yaptığı bir değişiklik, OpenAI’ı ChatGPT entegrasyonunu sonlandırmaya zorladı.

    ChatGPT WhatsApp sohbetleri nasıl aktarılır?

    WhatsApp sohbet aktarımını desteklemiyor, son tarihten sonra da sohbetlerinizi otomatik olarak aktarmanın bir yolu olmayacak. Neyse ki, sohbet geçmişinizi şu anda taşımak için basit bir çözüm var. WhatsApp'taki 1-800-ChatGPT iletişim profilinde ChatGPT hesabınızı bağlama seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde WhatsApp'taki tüm konuşmalarınız ChatGPT geçmişinizle birleştirilecek.

