WhatsApp, ChatGPT entegrasyonunu sonlandırıyor

ChatGPT, WhatsApp'ta çalışmayacak
OpenA’ın açıklamasına göre 50 milyondan fazla kişi, WhatsApp’ta ChatGPT ile sohbet ediyor, içerik oluşturuyor ve bir şeyleri öğreniyor. Ancak, WhatsApp’ın politika ve şartlarında yaptığı bir değişiklik, OpenAI’ı ChatGPT entegrasyonunu sonlandırmaya zorladı.
ChatGPT WhatsApp sohbetleri nasıl aktarılır?
WhatsApp sohbet aktarımını desteklemiyor, son tarihten sonra da sohbetlerinizi otomatik olarak aktarmanın bir yolu olmayacak. Neyse ki, sohbet geçmişinizi şu anda taşımak için basit bir çözüm var. WhatsApp'taki 1-800-ChatGPT iletişim profilinde ChatGPT hesabınızı bağlama seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde WhatsApp'taki tüm konuşmalarınız ChatGPT geçmişinizle birleştirilecek.Kaynakça https://openai.com/index/chatgpt-whatsapp-transition/ https://9to5mac.com/2025/10/22/meta-kicking-chatgpt-out-of-whatsapp-for-50m-users/