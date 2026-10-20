WhatsApp çıkartmaları sesli hale geliyor: Sohbet ekranı da değişiyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların mesajlaşırken daha fazla ifade seçeneğine sahip olmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android uygulamasının beta sürümlerinde ortaya çıkan sesli çıkartmalar, kullanıcıların fotoğraf ve videolardan oluşturdukları çıkartmalara ses eklemesine imkan tanıyacak.

Özellik ilk olarak WhatsApp'ın Android için yayımlanan 2.26.41.3 beta sürümünde WABetaInfo tarafından fark edildi. Özelliğin çalışma biçimi ise oldukça basit. Sabit görsellerden oluşturulan çıkartmalara ses eklemek için yeni bir ses simgesi kullanılabilecek.

Çıkartmalara ses eklenebilecek

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Kullanıcılar bu simge üzerinden kendi seslerini kaydedebilecek veya cihazlarında bulunan bir ses dosyasını seçebilecek. Ses kayıtlarının süresi en fazla 10 saniye olacak. Alıcılar ise çıkartmanın üzerindeki ses simgesine dokunarak eklenen sesi dinleyebilecek.

Yeni özellik grup sohbetlerinde kullanılan mizahi çıkartmalara yeni bir boyut kazandırabilir. Kullanıcılar bir tepkiyi yalnızca görselle ifade etmek yerine kısa bir ses kaydıyla destekleyebilecek. Böylece çıkartmalar, mesajlaşma sırasında sesli tepkiler vermenin alternatif bir yolu haline gelecek.

Videolardan oluşturulan hareketli çıkartmalar da ses desteği kazanabilecek. Bu tür çıkartmalarda, kaynak videonun ilk beş saniyelik ses bölümü otomatik olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar isterlerse videodan gelen sesi kendi kayıtlarıyla değiştirebilecek veya başka bir ses dosyası seçebilecek.

Bunun yanında WhatsApp, özel çıkartmaların çevresindeki kenarlıkları kaldırmaya yarayan ayrı bir seçenek üzerinde de çalışıyor. Bu ayar sayesinde kullanıcılar, kendi oluşturdukları çıkartmaları daha sade bir görünümle paylaşabilecek.

WhatsApp'ın mesaj yazma alanı da yenileniyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın test ettiği bir diğer değişiklik ise sohbet ekranındaki mesaj yazma alanını kapsıyor. Mevcut tasarımda mesaj kutusu ve çeşitli özelliklere ait simgeler aynı satırda yer alıyor. Yeni tasarımda ise mesaj yazma alanının üst satıra taşınması, ek özelliklere ait kontrollerin alt satırda konumlandırılması planlanıyor.

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İki satırlı yeni düzenin mesaj yazmak için ayrılan alanı genişletmesi bekleniyor. Ayrıca kullanıcıların dosya veya başka içerikler eklemek için ihtiyaç duydukları kontrollere daha kolay ulaşması mümkün olacak. Yeni tasarımın tüm ayrıntıları henüz netleşmiş değil ancak bu düzen, WhatsApp'ın ilerleyen dönemde sohbet ekranına daha fazla kısayol eklemesi durumunda da kullanışlı olabilir.

Sesli çıkartmalar ve yeniden tasarlanan mesaj yazma alanı henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. WhatsApp, söz konusu yeniliklerin genel kullanıma sunulacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı. Test edilen özelliklerin kararlı sürüme ulaşıp ulaşmayacağı ve nihai tasarımlarının nasıl olacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

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