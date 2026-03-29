Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, çoklu sohbet özeti özelliğini test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çoklu sohbet özeti özelliği ile okunmamış mesajları tek bakışta özetlemeyi hedefliyor. İşte yeni AI tabanlı sistemin detayları:

    WhatsApp çoklu sohbet özeti özelliği, platformun Android beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni geliştirmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Uygulamanın 2.26.12.10 beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların birden fazla okunmamış konuşmayı seçerek tek bir özet halinde görüntüleyebilmesini hedefliyor. Böylece özellikle yoğun mesaj trafiğine sahip grup sohbetlerinde kullanıcıların tüm mesajları tek tek incelemesine gerek kalmadan genel akışı anlaması mümkün hale geliyor.

    İşte yapay zeka destekli özetleme ve gizlilik mimarisi:

    WhatsApp’ın bu yeni yaklaşımı, daha önce tanıtılan yapay zeka destekli mesaj özetleme sisteminin genişletilmiş bir versiyonu olarak konumlanıyor. Önceki sürümlerde kullanıcılar tek bir sohbet için özet talep edebilirken, yeni sistem bu işlevi birden fazla konuşmaya yayarak zaman kazandırmayı amaçlıyor. Özellikle gün içinde onlarca farklı mesaj dizisinin takip edildiği senaryolarda, bu özellik bir e-posta istemcisindeki önizleme mantığına benzer şekilde çalışarak hızlı bir genel bakış sunuyor.

    Kullanım senaryosu açısından bakıldığında, çoklu sohbet özeti özelliğinin oldukça pratik bir işleyiş sunması bekleniyor. Kullanıcılar uygulama içinde okunmamış sohbetler filtresini seçtiklerinde, bu konuşmaların toplu bir listesine erişebilecek. Buradan özet oluşturma seçeneğini tercih ettiklerinde, sistem yalnızca en güncel mesajları işleyerek kısa ve anlaşılır bir içerik üretecek. 

    Teknik tarafta dikkat çeken en önemli unsur ise Özel İşleme adı verilen güvenlik altyapısı. Meta tarafından geliştirilen bu sistem, mesaj içeriklerinin ve oluşturulan özetlerin tamamen izole bir ortamda işlenmesini sağlıyor. Bu yapı sayesinde ne WhatsApp ne de Meta, kullanıcı mesajlarının içeriğine veya oluşturulan özetlere erişebiliyor. 

    Ayrıca Özel İşleme altyapısının güvenliği bağımsız kuruluşlar tarafından da denetlenmiş durumda. NCC Group ve Trail of Bits gibi siber güvenlik alanında uzman kuruluşların gerçekleştirdiği denetimler, sistemin gizli bilgi işlem standartlarına uygunluğunu doğruluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum