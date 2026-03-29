WhatsApp, çoklu sohbet özeti özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp çoklu sohbet özeti özelliği, platformun Android beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni geliştirmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Uygulamanın 2.26.12.10 beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların birden fazla okunmamış konuşmayı seçerek tek bir özet halinde görüntüleyebilmesini hedefliyor. Böylece özellikle yoğun mesaj trafiğine sahip grup sohbetlerinde kullanıcıların tüm mesajları tek tek incelemesine gerek kalmadan genel akışı anlaması mümkün hale geliyor.

İşte yapay zeka destekli özetleme ve gizlilik mimarisi:

WhatsApp’ın bu yeni yaklaşımı, daha önce tanıtılan yapay zeka destekli mesaj özetleme sisteminin genişletilmiş bir versiyonu olarak konumlanıyor. Önceki sürümlerde kullanıcılar tek bir sohbet için özet talep edebilirken, yeni sistem bu işlevi birden fazla konuşmaya yayarak zaman kazandırmayı amaçlıyor. Özellikle gün içinde onlarca farklı mesaj dizisinin takip edildiği senaryolarda, bu özellik bir e-posta istemcisindeki önizleme mantığına benzer şekilde çalışarak hızlı bir genel bakış sunuyor.

Kullanım senaryosu açısından bakıldığında, çoklu sohbet özeti özelliğinin oldukça pratik bir işleyiş sunması bekleniyor. Kullanıcılar uygulama içinde okunmamış sohbetler filtresini seçtiklerinde, bu konuşmaların toplu bir listesine erişebilecek. Buradan özet oluşturma seçeneğini tercih ettiklerinde, sistem yalnızca en güncel mesajları işleyerek kısa ve anlaşılır bir içerik üretecek.

Teknik tarafta dikkat çeken en önemli unsur ise Özel İşleme adı verilen güvenlik altyapısı. Meta tarafından geliştirilen bu sistem, mesaj içeriklerinin ve oluşturulan özetlerin tamamen izole bir ortamda işlenmesini sağlıyor. Bu yapı sayesinde ne WhatsApp ne de Meta, kullanıcı mesajlarının içeriğine veya oluşturulan özetlere erişebiliyor.

Ayrıca Özel İşleme altyapısının güvenliği bağımsız kuruluşlar tarafından da denetlenmiş durumda. NCC Group ve Trail of Bits gibi siber güvenlik alanında uzman kuruluşların gerçekleştirdiği denetimler, sistemin gizli bilgi işlem standartlarına uygunluğunu doğruluyor.

