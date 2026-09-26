WhatsApp doğum günü hatırlatıcılarını kişi bilgilerine taşıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS için geliştirdiği yeni özellikle doğum günü bilgilerini kişi bilgileri ekranına taşımayı test ediyor. iOS 26.38.10.70 beta sürümünde görülen özellik, telefonun adres defterinde kayıtlı doğum tarihlerini WhatsApp içindeki kişi bilgileri ekranında göstermeyi amaçlıyor. Böylece kullanıcıların bir kişinin doğum gününü kontrol etmek için ayrı bir takvim uygulamasına veya telefon rehberine geçmesi gerekmeyebilir.

WhatsApp doğum günü verilerini adres defterinden alacak

WhatsApp'ın doğum günleriyle ilgili çalışması yalnızca kişi bilgileri ekranındaki yeni alanla sınırlı kalmıyor. Şirket daha önce iOS 26.38.10.18 beta sürümünde geliştirilmekte olan yeni Kişiler sekmesinde doğum günü hatırlatıcılarını test etmeye başlamıştı. Bir kişinin doğum günü geldiğinde, ilgili kişinin adının yanında pasta emojisi ve "Bugün doğum günü" ifadesinin gösterilmesi planlanıyor. Bu hatırlatmanın gün boyunca görünür kalması, kullanıcıların Kişiler sekmesini açtıklarında doğum gününü fark edebilmesini sağlayacak.

Yeni kişi bilgileri alanı ise bu sistemi günlük hatırlatmanın ötesine taşıyor. Adres defterinde doğum tarihi kayıtlı olan bir kişinin WhatsApp iletişim bilgileri açıldığında, doğum günü bilgisi ekranın üst bölümünde gösterilecek. Alanın kişinin adı ve son görülme durumunun hemen ardından konumlandırılması planlandığından, kullanıcıların doğum tarihini görmek için iletişim bilgilerinin daha alt bölümlerine ilerlemesi gerekmeyecek.

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Sistemin dikkat çeken noktalarından biri, WhatsApp'ın doğum günü bilgisini ayrı bir sosyal profil veritabanından oluşturmak yerine telefonun adres defterindeki kayıtlardan alması. Kullanıcı daha önce Kişiler uygulamasında belirli bir kişi için doğum tarihi eklediyse, WhatsApp bu bilgiyi kişi bilgileri ekranında gösterebilecek. Yeni bir tarih eklemek isteyen kullanıcıların da telefonun Kişiler uygulamasındaki ilgili kayda doğum günü bilgisi girmesi yeterli olacak.

Bu yöntem, aynı verinin farklı uygulamalarda yeniden girilmesine duyulan ihtiyacı azaltabilecek bir yapı oluşturuyor. WhatsApp'ın test ettiği sistemde doğum tarihi adres defterine kaydedildikten sonra uygulamanın yeniden açılmasıyla ilgili kişinin bilgilerinde görünmesi bekleniyor. Ancak beta sürümündeki bu davranışın nihai sürümde aynı şekilde çalışacağı veya özelliğin tüm kullanıcılara sunulacağı henüz doğrulanmış değil.

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WhatsApp doğum günü hatırlatıcılarını kişi bilgilerine taşıyor

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