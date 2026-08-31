WhatsApp dolandırıcılık uyarı özelliği beta olarak kullanıma sunuldu

WhatsApp Scam Alert geliyor
WhatsApp Scam Alert adıyla tanıtılan yeni dolandırıcılık bilgilendirme özelliği yavaş yavaş beta kanalında dağıtıma başladı. Ayarlar-Hesap menüsünden manuel olarak aktif edilmesi gereken özellik, bilinmeyen numaradan gelen bir mesajın dolandırıcılık olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor.
Kullanıcı bu bildirim sonrasında numarayı engelleyerek şikayet edebiliyor ya da güvenilen kişiler listesine ekleyebiliyor. Eklediği zaman işe son 5 mesajı arkadaşlarına paylaşabiliyor. Karşı taraf işe kullanıcının Scam Alert özelliğini kullanıp kullanmadığını bilemiyor.
Cihaz üzerinde çalışan bir yapay zeka modeli olan dolandırıcılık uyarısı sürekli kendisine geliştiren bir yapıya sahip. Bu özelliği denemek isteyen beta kullanıcıların WhatsApp for Android 2.26.34.1 sürümünü beklemesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim