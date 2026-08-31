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    Anlık Bildirim

    WhatsApp dolandırıcılık uyarı özelliği beta olarak kullanıma sunuldu

    WhatsApp mesajlaşma platformu son dönemde inanılmaz artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı hamle yapıyor. Kullanıcı artık mesajlar konusunda bilgilendirilecek.  

    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle WhatsApp üzerinde dolandırıcılık faaliyetleri inanılmaz düzeyde artış gösterdi. Bilinmeyen numaralardan gelen ancak gerçek bir kamu kurumu ya da marka bilgilendirmesi gibi davranan mesajlar kullanıcıyı bir anda inanılmaz mağduriyetlerin içerisine sokabiliyor.

    WhatsApp Scam Alert geliyor

    WhatsApp Scam Alert adıyla tanıtılan yeni dolandırıcılık bilgilendirme özelliği yavaş yavaş beta kanalında dağıtıma başladı. Ayarlar-Hesap menüsünden manuel olarak aktif edilmesi gereken özellik, bilinmeyen numaradan gelen bir mesajın dolandırıcılık olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor.

    Kullanıcı bu bildirim sonrasında numarayı engelleyerek şikayet edebiliyor ya da güvenilen kişiler listesine ekleyebiliyor. Eklediği zaman işe son 5 mesajı arkadaşlarına paylaşabiliyor. Karşı taraf işe kullanıcının Scam Alert özelliğini kullanıp kullanmadığını bilemiyor.

    Cihaz üzerinde çalışan bir yapay zeka modeli olan dolandırıcılık uyarısı sürekli kendisine geliştiren bir yapıya sahip. Bu özelliği denemek isteyen beta kullanıcıların WhatsApp for Android 2.26.34.1 sürümünü beklemesi gerekiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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