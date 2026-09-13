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    WhatsApp durum güncellemelerine 2x video oynatma özelliği geliyor

    WhatsApp, durum güncellemelerinde 2x video oynatma özelliğini test ediyor. Özellik, daha uzun müzik klipleriyle birlikte durumları daha kısa sürede izlemeyi sağlarken kontrolü artırıyor.

    WhatsApp durum güncellemelerine 2x video oynatma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, durum güncellemelerinde video oynatma deneyimini hızlandıracak yeni bir özelliği test ediyor. iOS için yayınlanan WhatsApp beta 26.36.10.70 sürümünde ortaya çıkan 2x oynatma seçeneği, kullanıcıların durum videolarını iki kat hızda izlemesine imkan tanıyor. Özellik, özellikle daha uzun durum içeriklerinin artmasıyla birlikte kullanıcıların içerikleri daha kısa sürede tüketmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

    WhatsApp durumlarında süre artışı oynatma kontrolünü öne çıkarıyor

    Yeni oynatma seçeneği herhangi bir ek ayar gerektirmeden doğrudan durum güncellemesi ekranında kullanılabiliyor. Kullanıcıların bir durum videosunu görüntülerken ekranın sağ tarafına basılı tutması yeterli oluyor ve video bu hareket devam ettiği sürece iki kat hızda oynatılıyor. Parmağın ekrandan kaldırılmasıyla birlikte oynatma hızı otomatik olarak normale dönüyor. Böylece kullanıcılar, kalıcı bir hız tercihi belirlemek yerine ihtiyaç duydukları anlarda oynatma hızını değiştirebiliyor.

    Kullanıcıların 2x oynatmayı etkinleştirmek için durum güncellemesini açtıktan sonra ekranın sağ tarafına basılı tutması gerekiyor. WhatsApp, parmak ekranda kaldığı sürece videoyu iki kat hızda oynatıyor ve hareket sonlandırıldığında normal oynatma hızına dönüyor. Aynı durum güncellemesi sırasında kullanıcıların normal hız ile 2x hız arasında birden fazla kez geçiş yapabilmesi de kontrolün tamamen geçici olarak kullanılmasını sağlıyor. Özellik kararlı sürüme ulaşırsa, özellikle gün içinde çok sayıda durum görüntüleyen kullanıcılar açısından WhatsApp'ın içerik tüketim deneyimindeki küçük ancak işlevsel değişikliklerden biri haline gelebilir.

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