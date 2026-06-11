WhatsApp, güncellenmeyen eski telefonlarda artık kullanılamayacak: İşte o modeller!

WhatsApp, kullanıcıların en son güvenlik korumalarını ve özelliklerini almasını sağlamak için desteklediği cihazları ve işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçiriyor. Meta'ya göre, eski cihazlar genellikle önemli güvenlik güncellemelerini kaçırıyor ve WhatsApp'ın daha yeni sürümlerini düzgün bir şekilde çalıştırmak için gereken işlevselliğe sahip olmayabiliyor.
iOS 15.1 veya daha yeni sürüm gerektirecek
İyi haber şu ki, bu güncelleme önceki uyumluluk değişiklikleri kadar çok kullanıcıyı etkilemeyecek. iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 yüklü cihazlar güncellendiği taktirde WhatsApp'ı çalıştırmaya devam edecek.
Aşağıdaki cihazlardan birini kullanıyorsanız, en son yazılım sürümüne güncellendiğinden emin olun:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPad Air 2
- iPad mini 4
iPhone'lar için son tarih 30 Kasım
Bu cihazlar, WhatsApp'ın yakında yürürlüğe girecek gereksinimlerini karşılayan güncellemeleri (iOS 15.8.8 veya iPadOS 15.8.8) aldı. Cihazlarını 30 Kasım'dan önce güncelleyen kullanıcılar, yeni gereksinimler yürürlüğe girdikten sonra WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam edecek.
Android tarafında durum ne?
WhatsApp ayrıca 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren belirli Android sürümlerini çalıştıran cihazlarda artık kullanılamayacak. Android 6.0'dan daha eski tüm Android sürümlerine destek kesilecek. Bu değişiklik, Android 5.0 ve 5.1 çalıştıran cihazların güncelleme yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı artık kullanamayacağı anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: