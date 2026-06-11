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    WhatsApp, güncellenmeyen eski telefonlarda artık kullanılamayacak: İşte o modeller!

    Meta, 30 Kasım 2026'dan itibaren WhatsApp'ın Android, iPhone ve iPad'lerde çalışması için gereken minimum sistem gereksinimlerini artıracağını duyurdu. WhatsApp artık bu cihazlarda kullanılamayacak!

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    Meta, WhatsApp kullanıcıları için önemli bir değişiklik daha duyurdu. Popüler mesajlaşma uygulaması yakında iPhone ve iPad'lerde daha yeni yazılım sürümleri gerektirecek. 30 Kasım 2026'dan itibaren WhatsApp, yalnızca iOS 15.5 veya üzeri ve iPadOS 15.5 veya üzeri sürümleri çalıştıran cihazları destekleyecek.

    WhatsApp, kullanıcıların en son güvenlik korumalarını ve özelliklerini almasını sağlamak için desteklediği cihazları ve işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçiriyor. Meta'ya göre, eski cihazlar genellikle önemli güvenlik güncellemelerini kaçırıyor ve WhatsApp'ın daha yeni sürümlerini düzgün bir şekilde çalıştırmak için gereken işlevselliğe sahip olmayabiliyor.

    iOS 15.1 veya daha yeni sürüm gerektirecek

    İyi haber şu ki, bu güncelleme önceki uyumluluk değişiklikleri kadar çok kullanıcıyı etkilemeyecek. iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 yüklü cihazlar güncellendiği taktirde WhatsApp'ı çalıştırmaya devam edecek.

    Aşağıdaki cihazlardan birini kullanıyorsanız, en son yazılım sürümüne güncellendiğinden emin olun:

    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPad Air 2
    • iPad mini 4

    iPhone'lar için son tarih 30 Kasım

    Bu cihazlar, WhatsApp'ın yakında yürürlüğe girecek gereksinimlerini karşılayan güncellemeleri (iOS 15.8.8 veya iPadOS 15.8.8) aldı. Cihazlarını 30 Kasım'dan önce güncelleyen kullanıcılar, yeni gereksinimler yürürlüğe girdikten sonra WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam edecek.

    Android tarafında durum ne?

    WhatsApp ayrıca 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren belirli Android sürümlerini çalıştıran cihazlarda artık kullanılamayacak. Android 6.0'dan daha eski tüm Android sürümlerine destek kesilecek. Bu değişiklik, Android 5.0 ve 5.1 çalıştıran cihazların güncelleme yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı artık kullanamayacağı anlamına geliyor.

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