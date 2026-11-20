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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, grup sohbetlerindeki üye sınırını artırma kararı aldı. Popüler mesajlaşma uygulaması, 1024 olan grup üye limitini 1500'e çıkarıyor. Hem Android hem de iPhone platformlarında geçerli olacak bu yenilik, Topluluklar içerisindeki grupları da kapsıyor. Grup yöneticilerinin ekstra bir ayar yapmasına gerek kalmadan limitler otomatik olarak güncellenecek. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme çok yakında herkesin kullanımına sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, grup sohbetleri için üye sınırını 1024'ten 1500'e çıkarıyor. Büyük aile grubu, okul topluluğu ya da sürekli sınıra takılan iş grubu yönetenler için güzel bir gelişme.

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Yeni üye sınırı, normal grup sohbetlerinin yanı sıra Topluluklar’daki gruplar için de geçerli. Tek istisna, halihazırda 2000 üyeye kadar destekleyen ve bu değişiklikten etkilenmeyen toplulukların duyuru grupları.

Mevcut gruplarda üye sınırı otomatik olarak yükseltilecek, yöneticilerin herhangi bir ayarı değiştirmesine gerek kalmayacak. Güncelleme grup yöneticisinin hesabına ulaştığı anda, o grup 1.500 üyeye kadar alabilecek.

WhatsApp, her yeni özellik gibi bunu da kademeli olarak sunacak. Grup konuşmalarını iyileştirmek, WhatsApp'ın yeni CEO’su Kunal Shah'ın yol haritasıyla da örtüşüyor. Shah, yakın zamanda daha zengin, daha bağlantılı konuşmaları uygulamanın en önemli önceliklerinden biri olarak belirlemişti. Grupların artık 1.500 üyeyi barındırabilmesi, bu yönde atılmış bir adım.

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WhatsApp grubu üye sınırı 1500 oluyor

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