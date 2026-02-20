WhatsApp, grup sohbetleri için yeni özelliği duyurdu

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar, bir WhatsApp grubuna eklenen herkes yalnızca katıldıktan sonra gönderilen mesajları görebiliyordu. Bu, özellikle iş, topluluk veya aile gruplarında mesajların eksik kalması anlamına geliyordu. Grup Mesajı Geçmişi olarak adlandırılan yeni özellik, gizlilik kontrollerini korurken bunu değiştiriyor.

WhatsApp Grup Mesajı Geçmişi özelliği

Grup Mesajı Geçmişi etkinleştirildiğinde, grup yöneticileri, yeni üyeler eklendikleri anda son mesajları onlarla paylaşmayı seçebilecek. WhatsApp, yöneticilerin ne kadar mesajı paylaşacağına karar verebileceklerini söylüyor.

Mesaj geçmişi en az 25 mesajdan başlayıp en fazla 100 mesaja kadar çıkabiliyor. Bu, gruba yeni gelen biriyle tüm sohbet geçmişini paylaşmak yerine son mesajlara odaklanmayı sağlayacak. Önemli olan, mesaj geçmişinin gönderilmesinin otomatik olmaması. Bu, yöneticilerin gerçekleştirmesi gereken bir eylem. Yöneticilerin kendi grupları için bu ayarı tamamen devre dışı bırakma seçeneği de var. Ayarlar normal üyeler için kapatılmış olsa bile, yöneticiler istedikleri zaman mesaj geçmişini paylaşabilecek.

WhatsApp, Grup Mesajı Geçmişi özelliğinin gizlilik modelini zayıflatmadığına da dikkat çekiyor. Paylaşılan mesajlar uçtan uca şifrelenmiş olarak kalıyor; yani yalnızca grup içindeki kişiler mesajlara erişebiliyor. Şirket, bu güncellemenin platformdaki şifrelemenin çalışma şeklini değiştirmediğini söylüyor.

Karışıklığı önlemek için, mesaj geçmişi yeni bir üyeye gönderildiğinde gruptaki herkes bilgilendirilecek. Paylaşılan mesajlar net zaman damgaları ve gönderen ayrıntılarını içerecek ve normal mesajlardan görsel olarak farklı görünecek. Bu, hangi içeriğin ne zaman paylaşıldığını açıkça gösterecek.

WhatsApp, Grup Mesajı Geçmişi’ni yeni özellik gibi kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

