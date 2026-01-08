WhatsApp, grup sohbetleri için yepyeni özellikler duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, grup sohbetlerini daha işlevsel hale getirmek için yeni özellikler sunmaya başladı. Meta, yeni yıl itibarıyla özellikle kalabalık grupları hedefleyen üç yeniliği kademeli olarak kullanıma açıyor. Üye etiketleri, metin çıkartmaları ve etkinlik hatırlatmalarıyla grup içi iletişim daha işlevsel hale gelecek.

Grup sohbetlerinde yeni dönem

Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden ilki üye etiketleri. Kullanıcılar artık her grup için ayrı olacak şekilde kendilerine bir rol etiketi belirleyebiliyor. Bu sayede aynı kişi, farklı gruplarda farklı kimliklerle görünebiliyor. Özellik, özellikle iş, aile ve hobi gruplarında karışıklığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir diğer yenilik ise metin çıkartmaları tarafında.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, herhangi bir kelimenin doğrudan çıkartmaya dönüştürülebilmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, Çıkartma Araması bölümüne metin girerek anında çıkartma oluşturabiliyor ve bunu sohbet göndermeden doğrudan çıkartma paketlerine ekleyebiliyor. Grup sohbetlerine eklenen etkinlik hatırlatmaları ise planlama sürecini kolaylaştıracak.

Kullanıcılar grup içinde etkinlik oluştururken, davetliler için özel erken hatırlatma süreleri belirleyebiliyor. Böylece toplantılar, aramalar veya planlanan etkinliklerin gözden kaçma ihtimali azaltılıyor. Yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair net bir takvim paylaşılmadı. Ancak dağıtım sürecinin aşamalı ilerlemesi bekleniyor.

