WhatsApp, grup sohbetleri için yepyeni özellikler duyurdu

Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden ilki üye etiketleri. Kullanıcılar artık her grup için ayrı olacak şekilde kendilerine bir rol etiketi belirleyebiliyor. Bu sayede aynı kişi, farklı gruplarda farklı kimliklerle görünebiliyor. Özellik, özellikle iş, aile ve hobi gruplarında karışıklığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir diğer yenilik ise metin çıkartmaları tarafında.
Kullanıcılar grup içinde etkinlik oluştururken, davetliler için özel erken hatırlatma süreleri belirleyebiliyor. Böylece toplantılar, aramalar veya planlanan etkinliklerin gözden kaçma ihtimali azaltılıyor. Yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair net bir takvim paylaşılmadı. Ancak dağıtım sürecinin aşamalı ilerlemesi bekleniyor.