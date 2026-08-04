WhatsApp grup sohbetlerine beklenen özellik geldi

Whatsapp, anketlere de üç yeni iyileştirme getirdi. Anket oluşturucular artık, süre dolduktan sonra oylamayı otomatik olarak kilitleyen bir bitiş saati belirleyebiliyor, katılımcıların seçimlerini başkalarının görmeden yanıt verebilmeleri için oy verenlerin adlarını gizleyebiliyor ve yazım hatalarını düzeltmek veya açıklama eklemek için anket sorusunu yayınladıktan sonra 15 dakikaya kadar düzenleme yapabiliyor.
Yan grup sohbetleri
Bugünkü değişiklikler, WhatsApp'ın bu yılın başlarında grup mesaj geçmişi, üye etiketleri ve etkinlik hatırlatmalarını eklemesiyle birlikte gelen güncellemelerin devamı niteliğinde. WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcısı var.