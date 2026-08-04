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    WhatsApp grup sohbetlerine beklenen özellik geldi

    WhatsApp, grup sohbetlerine yönelikleri duyurdu. Bunlar arasında, @herkes özelliği, anket geliştirmeleri ve mevcut gruplardan yeni grup sohbetleri oluşturmanın daha kolay yolu bulunuyor.

    whatsapp grup sohbetleri yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, bir dizi yeni özellik ve değişikliği duyurdu. Ancak alışılagelmiş özellik güncellemelerinin aksine, bu değişiklikler grup sohbetleri için geçerli. WhatsApp'ın grupları için beş yeni özellik geldi; bunlardan biri sohbetteki herkesin dikkatini çekmeyi çok daha kolaylaştıracak bir yenilik.

    WhatsApp sonunda “@herkes” özelliğine kavuşuyor

    whatsapp all özelliği Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici yenilik, grup üyelerinin kişileri tek tek etiketlemek yerine sohbetteki herkesi aynı anda bilgilendirmesini sağlayan @herkes özelliği. WhatsApp, bu özelliğin okul veya ofis kapanışları, etkinlik son tarihleri ​​veya planlardaki son dakika değişiklikleri gibi önemli ve zaman açısından hassas mesajlar için tasarlandığını söylüyor. 32'den fazla üyesi olan gruplarda yalnızca yöneticiler @herkes özelliğini kullanabilecek. Bildirimler sessize alınmış sohbetlerde bile görünecek ancak WhatsApp, kullanıcıların isterlerse bildirim ayarlarından @all özelliğini sessize alabileceklerini belirtiyor.

    Grup anketlerine üç yeni özellik

    Whatsapp, anketlere de üç yeni iyileştirme getirdi. Anket oluşturucular artık, süre dolduktan sonra oylamayı otomatik olarak kilitleyen bir bitiş saati belirleyebiliyor, katılımcıların seçimlerini başkalarının görmeden yanıt verebilmeleri için oy verenlerin adlarını gizleyebiliyor ve yazım hatalarını düzeltmek veya açıklama eklemek için anket sorusunu yayınladıktan sonra 15 dakikaya kadar düzenleme yapabiliyor.

    Yan grup sohbetleri

    whatsapp benzer grup oluşturma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, grup sohbetleri oluşturmayı da kolaylaştırdı. Mevcut bir grubun üyelerini içeren daha küçük bir grup sohbeti oluşturmanız gerektiğinde, artık sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. "Benzer bir grup oluşturun" seçeneğiyle, mevcut gruplarınızdan yeni grup sohbetleri oluşturabiliyorsunuz. WhatsApp bunu sürpriz parti planlamak veya etkinlik organizasyonunu koordine etmek için harika bir yol olarak görüyor ancak yan grup sohbetleri özelliği, fark edilmeden dedikodu yapmak için de kullanılacaktır.

    Bugünkü değişiklikler, WhatsApp'ın bu yılın başlarında grup mesaj geçmişi, üye etiketleri ve etkinlik hatırlatmalarını eklemesiyle birlikte gelen güncellemelerin devamı niteliğinde. WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcısı var.

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