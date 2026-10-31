WhatsApp, grup sohbetlerine dört yeni özellik ekliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yoğun grup sohbetlerinde önemli mesajların ve konuşmaların gözden kaçmasını önlemek amacıyla dört yeni özelliği kullanıma sunuyor. Meta bünyesindeki mesajlaşma platformunun duyurduğu güncellemeler, mesaj sabitleme sürelerinden yeni üyelere geçmiş mesajların gönderilmesine kadar farklı kullanım senaryolarını kapsıyor.

İşte WhatsApp grup sohbetlerine yeni gelen özellikler:

WhatsApp'ın ilk yeniliği, grup sohbetlerinde önemli mesajların sabitlenmesiyle ilgili. Platform, daha önce kullanıcılara sabitlenen mesajların ne kadar süreyle sohbetin üst bölümünde tutulacağını seçme imkânı sunuyordu. Bu süre seçenekleri, kısa vadeli duyuruların ve geçici planların öne çıkarılması açısından işlevsel olsa da uzun süre erişilebilir kalması gereken bilgiler için ek bir işlem gerektirebiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, önemli mesajları herhangi bir süre sınırı olmadan kalıcı şekilde sabitleyebilecek.

Platformun ikinci güncellemesi, yeni grup üyelerinin geçmiş konuşmalara erişimini kolaylaştırıyor. WhatsApp, bu yılın başlarında grup yöneticilerinin veya üyelerinin yeni katılan kişilere son mesajları göndermesine olanak tanıyan bir özellik duyurmuştu. İlk uygulamada bu işlemin, kişi gruba eklenirken gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, bir kişi gruba katıldıktan sonra da geriye dönük mesaj paylaşımı yapabilecek.

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Bunun için grup sohbetinde ilgili kişinin adına dokunmak ve geçmiş mesajları gönderme seçeneğini kullanmak yeterli olacak. Böylece yeni katılan üyelerin konuşmaların bağlamını anlaması için diğer katılımcıların aynı bilgileri tekrar tekrar açıklamasına ihtiyaç duyulmayacak. WhatsApp, bu yöntemle gönderilen mesajların da kişisel sohbetlerde olduğu gibi uçtan uca şifreleme kapsamında korunduğunu belirtiyor.

Duyurulan üçüncü yenilik, grup durumlarıyla ilgili. WhatsApp kullanıcıları, artık durum güncellemelerini yalnızca genel durum gizliliği seçenekleri üzerinden değil, belirli grup sohbetleriyle bağlantılı olarak da paylaşabilecek. Bu özellik, farklı sosyal çevrelerdeki kişilere farklı içerikler göstermek isteyen kullanıcıların iletişim tercihlerini daha kolay yönetmesini sağlayacak. Örneğin bir koşu kulübü grubuyla paylaşılan günlük bir güncellemenin aile üyelerinin bulunduğu başka bir sohbetle paylaşılması gerekmeyecek.

Son güncelleme ise okunmamış mesajların takibini kolaylaştıran yeni bir filtreleme seçeneğini içeriyor. WhatsApp, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen veya doğrudan yanıt aldıkları okunmamış grup mesajlarını tek bir görünümde inceleyebilmesini sağlayacak. Yeni filtre, @Herkes şeklindeki toplu bahsetmeleri de kapsıyor. Bu sayede kullanıcıların çok sayıda mesaj arasında kendileriyle ilgili konuşmaları bulmak için sohbet geçmişini baştan sona kontrol etmesi gerekmeyecek.

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WhatsApp, grup sohbetlerine dört yeni özellik ekliyor

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