    WhatsApp, gruplar için gelişmiş bahset özelliğini test ediyor

    WhatsApp, grup iletişimini iyileştirecek bir özelliği test ediyor. WhatsApp Android 2.25.30.12 beta sürümünde "Mention All" olarak adlandırılan bahset özelliğinin gelişmiş sürümü sunuldu.

    WhatsApp’ın yeni Mention All özelliği, tüm grup üyelerini tek bir etiketle bilgilendirmenize olanak tanıyor. Bu, kimsenin önemli güncellemeleri, anımsatıcıları veya duyuruları kaçırmamasını sağlamanın kolay bir yolu. WhatsApp, ayrıca amacını daha açık hale getirmek için özelliğin adını "@everyone" yerine "@all" olarak değiştirme kararı aldı.

    "@all" etiketini yalnızca grup yöneticileri kullanabilecek

    Grubun büyüklüğüne bağlı olarak farklı kurallar olacak. Küçük gruplarda herkese ulaşmak için @all etiketini kullanılacak. Ancak 32'den fazla katılımcısı olan daha büyük gruplarda, yalnızca grup yöneticilerinin kullanmasına izin verilecek. Bu, çok fazla bildirimi önleyecek ve büyük grupları daha düzenli tutacaktır. Örneğin; yöneticiler toplantı saatlerini, etkinlik ayrıntılarını veya diğer önemli güncellemeleri paylaşmak için @all etiketini kullanarak herkesi sürekli uyarılarla bunaltmadan paylaşım yapabilecek.

    Kullanıcılar, bu bildirimleri almak istemezlerse @all etiketini kullanan kişileri sessize alma seçeneğine de sahip olacak. Herkesten Bahset özelliği hâlâ geliştirme aşamasında ve şu anda WhatsApp beta programında test ediliyor. Henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir değil ancak testler tamamlandıktan sonra gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.

