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    WhatsApp iOS güncellemesi, Liquid Glass sohbet tasarımını yeniliyor

    WhatsApp, iOS uygulamasında Liquid Glass tasarımını yeni sohbet gezinme düğmesiyle geliştiriyor. Güncelleme, kişi bilgilerine ve sık kullanılan sohbet araçlarına erişimi kolaylaştırıyor.

    WhatsApp güncellemesi, Liquid Glass sohbet tasarımını yeniliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iOS uygulamasında Liquid Glass tasarımını yeni sohbet gezinme düğmesiyle geliştiriyor. App Store'da yayımlanan iOS 26.39.75 sürümüyle ortaya çıkan yenilik, sohbet ekranındaki kişi adını daha okunabilir hale getirirken sık kullanılan araçlara erişimi de kolaylaştırıyor. Yeni arayüz, bireysel konuşmaların yanı sıra grup sohbetlerinde ve işletme hesaplarıyla yapılan görüşmelerde de farklı kısayollar sunuyor. Ancak özellik, Liquid Glass tasarımını etkinleştirmiş olan belirli hesaplarla sınırlı ve henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değil.

    WhatsApp'ın yeni gezinme menüsü hangi özellikleri sunuyor?

    WhatsApp, iOS 26.35.72 güncellemesiyle sohbet arayüzünde Liquid Glass tasarımını daha kapsamlı biçimde uygulamaya başlamıştı. Bu tasarım değişikliği sohbet çubuğunu, gezinme çubuğunu ve mesaj menüsünü Apple'ın yeni arayüz anlayışıyla uyumlu hale getirdi. Şeffaflık ve arka planla bütünleşen görsel öğeler, uygulamanın genel görünümünü değiştirirken bazı kullanım sorunlarını da beraberinde getirdi. Özellikle belirli sohbet duvar kağıtlarında ekranın üst kısmındaki kişi adının arka planla karışması, önemli bir okunabilirlik sorunu olarak öne çıktı.

    Liquid Glass tasarımında arayüz öğeleri, arkalarındaki içerikle görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde yarı saydam bir görünüm kazanıyor. Ancak bu yaklaşım, arka planın rengine ve görsel yoğunluğuna bağlı olarak metinlerin seçilmesini zorlaştırabiliyor. WhatsApp'ın yeni gezinme düğmesi, kişi adını ve diğer bilgileri doğrudan duvar kağıdının üzerine yerleştirmek yerine bu bilgileri ayrı bir arayüz öğesinde topluyor. Böylece tasarımın şeffaflık anlayışı korunurken kullanıcıların sohbetin kiminle yapıldığını anlaması kolaylaşıyor.

    Yeni düğme, profil fotoğrafını, kişinin adını ve çevrimiçi durumunu ya da son görülme bilgisini bir araya getiriyor. Liquid Glass görünümüne sahip düğmenin arka planı, sohbet duvar kağıdıyla görsel uyum sağlıyor ancak metinlerin okunabilirliğini korumayı hedefliyor. Bu yaklaşım, özellikle açık ve koyu renklerin bir arada bulunduğu hareketli veya ayrıntılı duvar kağıtlarında önem taşıyor. WhatsApp böylece yalnızca görsel bir değişiklik yapmak yerine arayüzün günlük kullanım sırasında karşılaşılan bir sorununu da ele alıyor.

    Kullanıcılar yeni düğmeye dokunduğunda ekranın üst kısmından açılan yarı saydam bir menüyle karşılaşıyor. Liquid Glass tasarımını sürdüren bu menü, arka plandaki sohbeti görünür bırakırken sık kullanılan işlemleri tek bir alanda topluyor. Böylece kullanıcıların bazı ayarlara ulaşmak için her seferinde sohbet bilgileri ekranını açması gerekmiyor. Bu değişiklik, özellikle mesajlaşma sırasında farklı araçlar arasında geçiş yapan kullanıcılar için daha kısa bir işlem yolu oluşturuyor.

    Bireysel sohbetlerde yeni menü altı farklı kısayol içeriyor. Arama, İletişim bilgileri, Medya bağlantıları ve belgeler, Sohbet teması, Kaybolan mesajlar ve Sessize alma seçenekleri doğrudan bu alandan kullanılabiliyor. Bu araçların aynı menüde toplanması, konuşma içeriğini yönetmek ve sohbet tercihlerini değiştirmek için gereken adımları azaltıyor. Özellikle medya dosyalarına ulaşmak veya kaybolan mesaj ayarlarını değiştirmek isteyen kullanıcılar, ilgili işlemlere sohbet ekranından daha hızlı erişebiliyor.

    Son olarak grup sohbetlerinde ise benzer kısayolların yanında yeni üyeler ekleme seçeneği de bulunuyor. Bu ek işlev, grup yönetimiyle ilgili işlemlerin sohbet ekranından daha kolay yapılmasını sağlıyor. İşletme hesaplarıyla yapılan konuşmalarda da hesap türüne uygun farklı seçenekler içeren benzer bir menü sunuluyor.

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