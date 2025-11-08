WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu geliyor

WhatsApp, yüksek güvenlik isteyen kullanıcılar için yeni önlemler hazırlıyor
WhatsApp’ın yeni güvenlik paketi, kullanıcıların cihazlarına zararlı içeriklerin ulaşmasını engelleyen bir dizi yeniliği kapsıyor. Özellik etkinleştirildiğinde kaydedilmemiş numaralardan gelen fotoğraf, video, belge veya sesli mesajların otomatik indirilmesi engellenecek. Böylece kullanıcılar, kötü amaçlı dosyalar veya zararlı kod içeren eklere karşı korunacak. Sohbetler yalnızca düz metin mesajlarıyla sınırlandırılarak, bilinmeyen hesaplardan gelen riskli içeriklerin yayılması önlenecek.
Buna ek olarak bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerinin üçüncü taraf sitelere sızmasını engelleyecek. Normalde bir bağlantı paylaşıldığında WhatsApp, önizleme oluşturmak için harici sitelerle iletişime geçer. Yeni özellik sayesinde bu işlem durdurulacak ve kullanıcı verileri üzerinde tam kontrol sağlanacak. Bu özellikle birlikte kötü niyetli kişilerin yalnızca bir bağlantı paylaşımı üzerinden cihaz bilgilerine erişmesi engellenecek.
Yeni mod kapsamında grup davetleri de sadece bilinen kişilerle sınırlandırılacak. Ayrıca iki adımlı doğrulama sistemi de sıkı hesap modunun bir parçası haline getiriliyor. Bu koruma yöntemi, kullanıcıların hesaplarına erişim için ek bir PIN doğrulaması gerektiriyor. Böylece, cihaz veya SIM kart ele geçirilse bile hesabın yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçiliyor.
Kullanıcı gizliliğini destekleyen diğer bir önlem, kişisel bilgilerin görünürlüğünü sınırlandırma seçeneği olacak. WhatsApp, profil fotoğrafı, durum, hakkımda bilgisi ve son görülme gibi detayların yalnızca kayıtlı kişiler tarafından görülmesine izin verecek şekilde otomatik ayar yapacak. Ayrıca aramalarda IP adresi koruma özelliği, sesli ve görüntülü aramaların WhatsApp sunucuları üzerinden yönlendirilmesini sağlayarak kullanıcıların konum bilgilerinin açığa çıkma riskini azaltacak.