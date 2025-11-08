Giriş
    WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu geliyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı hesaplarını siber tehditlere karşı korumak için sıkı hesap modu adlı yeni bir güvenlik özelliği geliştiriyor. İşte detaylar:

    WhatsApp güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artıracak yeni bir adım atıyor. Geliştirilen WhatsApp güvenlik özelliği, özellikle siber saldırı riski altında olduğunu düşünen kullanıcılar için kapsamlı bir koruma paketi sunmayı hedefliyor. Android için 2.25.33.4 ve iOS için 25.33.10.70 beta sürümlerinde keşfedilen bu yenilik, sıkı hesap modu adı altında, çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını tek bir adımda etkinleştirmeyi mümkün kılacak.

    WhatsApp, yüksek güvenlik isteyen kullanıcılar için yeni önlemler hazırlıyor

    WhatsApp’ın yeni güvenlik paketi, kullanıcıların cihazlarına zararlı içeriklerin ulaşmasını engelleyen bir dizi yeniliği kapsıyor. Özellik etkinleştirildiğinde kaydedilmemiş numaralardan gelen fotoğraf, video, belge veya sesli mesajların otomatik indirilmesi engellenecek. Böylece kullanıcılar, kötü amaçlı dosyalar veya zararlı kod içeren eklere karşı korunacak. Sohbetler yalnızca düz metin mesajlarıyla sınırlandırılarak, bilinmeyen hesaplardan gelen riskli içeriklerin yayılması önlenecek.

    Buna ek olarak bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerinin üçüncü taraf sitelere sızmasını engelleyecek. Normalde bir bağlantı paylaşıldığında WhatsApp, önizleme oluşturmak için harici sitelerle iletişime geçer. Yeni özellik sayesinde bu işlem durdurulacak ve kullanıcı verileri üzerinde tam kontrol sağlanacak. Bu özellikle birlikte kötü niyetli kişilerin yalnızca bir bağlantı paylaşımı üzerinden cihaz bilgilerine erişmesi engellenecek.

    WhatsApp güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli yenilik ise bilinmeyen arayanları sessize alma seçeneği. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alarak, kullanıcıyı spam aramalardan ve potansiyel dolandırıcılık girişimlerinden koruyor. Aramalar yine arama geçmişinde görünecek, ancak kullanıcı isterse daha sonra kontrol edebilecek. 

    Yeni mod kapsamında grup davetleri de sadece bilinen kişilerle sınırlandırılacak. Ayrıca iki adımlı doğrulama sistemi de sıkı hesap modunun bir parçası haline getiriliyor. Bu koruma yöntemi, kullanıcıların hesaplarına erişim için ek bir PIN doğrulaması gerektiriyor. Böylece, cihaz veya SIM kart ele geçirilse bile hesabın yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçiliyor.

    Kullanıcı gizliliğini destekleyen diğer bir önlem, kişisel bilgilerin görünürlüğünü sınırlandırma seçeneği olacak. WhatsApp, profil fotoğrafı, durum, hakkımda bilgisi ve son görülme gibi detayların yalnızca kayıtlı kişiler tarafından görülmesine izin verecek şekilde otomatik ayar yapacak. Ayrıca aramalarda IP adresi koruma özelliği, sesli ve görüntülü aramaların WhatsApp sunucuları üzerinden yönlendirilmesini sağlayarak kullanıcıların konum bilgilerinin açığa çıkma riskini azaltacak. 

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

