WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu geliyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artıracak yeni bir adım atıyor. Geliştirilen WhatsApp güvenlik özelliği, özellikle siber saldırı riski altında olduğunu düşünen kullanıcılar için kapsamlı bir koruma paketi sunmayı hedefliyor. Android için 2.25.33.4 ve iOS için 25.33.10.70 beta sürümlerinde keşfedilen bu yenilik, sıkı hesap modu adı altında, çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını tek bir adımda etkinleştirmeyi mümkün kılacak.

WhatsApp, yüksek güvenlik isteyen kullanıcılar için yeni önlemler hazırlıyor

WhatsApp’ın yeni güvenlik paketi, kullanıcıların cihazlarına zararlı içeriklerin ulaşmasını engelleyen bir dizi yeniliği kapsıyor. Özellik etkinleştirildiğinde kaydedilmemiş numaralardan gelen fotoğraf, video, belge veya sesli mesajların otomatik indirilmesi engellenecek. Böylece kullanıcılar, kötü amaçlı dosyalar veya zararlı kod içeren eklere karşı korunacak. Sohbetler yalnızca düz metin mesajlarıyla sınırlandırılarak, bilinmeyen hesaplardan gelen riskli içeriklerin yayılması önlenecek.

Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada 2 sa. önce eklendi

Buna ek olarak bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerinin üçüncü taraf sitelere sızmasını engelleyecek. Normalde bir bağlantı paylaşıldığında WhatsApp, önizleme oluşturmak için harici sitelerle iletişime geçer. Yeni özellik sayesinde bu işlem durdurulacak ve kullanıcı verileri üzerinde tam kontrol sağlanacak. Bu özellikle birlikte kötü niyetli kişilerin yalnızca bir bağlantı paylaşımı üzerinden cihaz bilgilerine erişmesi engellenecek.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli yenilik ise bilinmeyen arayanları sessize alma seçeneği. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alarak, kullanıcıyı spam aramalardan ve potansiyel dolandırıcılık girişimlerinden koruyor. Aramalar yine arama geçmişinde görünecek, ancak kullanıcı isterse daha sonra kontrol edebilecek.

Yeni mod kapsamında grup davetleri de sadece bilinen kişilerle sınırlandırılacak. Ayrıca iki adımlı doğrulama sistemi de sıkı hesap modunun bir parçası haline getiriliyor. Bu koruma yöntemi, kullanıcıların hesaplarına erişim için ek bir PIN doğrulaması gerektiriyor. Böylece, cihaz veya SIM kart ele geçirilse bile hesabın yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçiliyor.

Kullanıcı gizliliğini destekleyen diğer bir önlem, kişisel bilgilerin görünürlüğünü sınırlandırma seçeneği olacak. WhatsApp, profil fotoğrafı, durum, hakkımda bilgisi ve son görülme gibi detayların yalnızca kayıtlı kişiler tarafından görülmesine izin verecek şekilde otomatik ayar yapacak. Ayrıca aramalarda IP adresi koruma özelliği, sesli ve görüntülü aramaların WhatsApp sunucuları üzerinden yönlendirilmesini sağlayarak kullanıcıların konum bilgilerinin açığa çıkma riskini azaltacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp güvenlik özelliği: Kullanıcılar için sıkı hesap modu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: