Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni özelliği hesap şifresi ile güvenlik katmanı artıyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, test aşamasındaki hesap şifresi özelliğiyle giriş sürecine ek güvenlik katmanı eklemeye hazırlanıyor. Yeni parola sistemi nasıl çalışacak? İşte detaylar:

    WhatsApp hesap şifresi ile güvenlik katmanı artıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, gelecekteki bir güncellemeyle sunulması planlanan hesap şifresi özelliği üzerinde çalışıyor. Halihazırda iki adımlı doğrulama sistemiyle korunan hesaplara ek bir güvenlik katmanı getirmeyi amaçlayan bu yenilik, kayıt ve giriş sürecini daha katmanlı hale getirecek.

    İşte giriş sürecine eklenen alfanümerik parola katmanının detayları:

    Mevcut düzende kullanıcılar, telefon numaralarını başarıyla kaydettikten sonra SMS yoluyla gelen 6 haneli doğrulama kodunu giriyor. İki adımlı doğrulama etkinleştirildiğinde ise bu sürece yalnızca hesap sahibinin bildiği ikinci bir PIN kodu ekleniyor. Özellikle SIM kart kopyalama ya da SIM değiştirme gibi yöntemlerle SMS kodunun ele geçirilmesi senaryosunda, ikinci doğrulama kodu kritik bir bariyer işlevi görüyor. WhatsApp’ın geliştirdiği yeni hesap şifresi özelliği ise bu çok katmanlı yapıyı bir adım daha ileri taşıyarak güvenlik zincirine yeni bir halka ekliyor.

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden 6 ila 20 karakter uzunluğunda bir hesap şifresi belirleyebilecek. Bu parolanın en az bir harf ve bir rakam içermesi gerekecek. Sistem, oluşturulan şifrenin yeterince güçlü olup olmadığını da kullanıcıya gösterecek.

    Belirlenen hesap şifresi tamamen isteğe bağlı olacak. Kullanıcılar diledikleri zaman şifreyi güncelleyebilecek ya da tamamen kaldırabilecek. Örneğin bazı kullanıcılar yalnızca iki adımlı doğrulamayla yetinmeyi tercih edebilirken daha yüksek güvenlik beklentisi olanlar ek parola katmanını aktif hale getirebilecek.

    Giriş sürecinde ise yeni parola belirli bir sırayla devreye girecek. Kullanıcı 6 haneli doğrulama kodunu girdikten sonra sistem, eğer hesap şifresi tanımlıysa bu parolanın da girilmesini isteyecek. Eğer kullanıcı iki adımlı doğrulamayı da etkinleştirmişse önce iki adımlı doğrulama kodu, ardından hesap şifresi talep edilecek. Böylece teorik olarak bir saldırganın hem SMS ile gelen 6 haneli kodu hem de iki adımlı doğrulama kodunu ele geçirmiş olması durumunda bile, parola bilinmediği sürece hesaba erişim mümkün olmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 13 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kalorifer fanı üflemiyor wifi ile mobil bankacılığa giremiyorum reklamsız müzik çalar senetle araba araba ilk çalıştığında neden titrer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum