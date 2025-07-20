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    WhatsApp, Hızlı Özet özelliğiyle sohbet takibini kolaylaştıracak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapay zeka destekli Hızlı Özet özelliğiyle sohbet özetlerini daha güvenli ve verimli hale getiriyor. İşte yeni özelliğin detayları:

    WhatsApp, Hızlı Özet özelliğiyle sohbet takibini kolaylaştıracak Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android kullanıcıları için yayınladığı son beta sürüm olan 2.25.21.12 ile birlikte yapay zekâ destekli yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Hızlı Özet adı verilen bu özellik, kullanıcıların sohbet içeriklerini daha hızlı ve kolay şekilde takip edebilmesi için geliştirildi. Meta’nın özel işleme teknolojisiyle desteklenen bu yeni araç, kullanıcı gizliliğini koruyarak okunmamış mesajlardan detaylı özetler üretmeyi amaçlıyor.

    Yapay zekâ destekli özetler, gizliliği ödün vermeden kullanıcı deneyimini geliştirecek

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulan ilk yapay zekâ özetleme aracı, yalnızca tek bir sohbetteki okunmamış mesajların kısa bir özetini sunuyordu. Ancak yeni Hızlı Özet özelliği, aynı anda birden fazla görüşmedeki içerikleri daha kapsamlı şekilde özetleme yeteneğine sahip. Bu sayede kullanıcılar, sohbetlere uzun süre ara vermiş olsalar bile konuşulanlara dair bütünsel bir fikir edinebilecek.

    Yapay zekâ desteğine rağmen bu özelliğin en dikkat çekici yönü, tamamen isteğe bağlı olması ve varsayılan olarak devre dışı gelmesi. Kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden Hızlı Özet’i manuel olarak etkinleştirebiliyor. Bu yapı, kullanıcıya tam kontrol sağlarken işlenen tüm verilerin güvenli ortamda korunmasını garanti ediyor. Meta’nın geliştirdiği Özel İşleme (Private Compute) teknolojisi, verilerin uçtan uca şifreli kalmasını ve Meta dahil kimsenin bu verilere erişememesini sağlıyor.

    WhatsApp, Hızlı Özet özelliğiyle sohbet takibini kolaylaştıracak Tam Boyutta Gör
    Hızlı Özet özelliği, teknik olarak her seferinde en fazla beş farklı sohbeti destekliyor. Bu, kullanıcıların beşten fazla konuşmayı özetlemek istediğinde işlemi tekrar başlatmaları gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, Gelişmiş Sohbet Gizliliği ile korunan görüşmeler bu özelliğe dahil edilmiyor. 

    Uygulamanın arayüzünde, Sohbetler sekmesi üzerinden beş sohbet seçildiğinde test aşamasındaki Hızlı Özet simgesi aktif hale geliyor. Kullanıcı bu simgeye dokunduğunda, ilgili mesajlar Özel İşleme ortamında analiz ediliyor ve Meta AI tarafından özetleniyor. Bu süreç birkaç dakika içinde tamamlanıyor ve kullanıcı, her bir sohbete ait okunmamış mesajların özünü yansıtan kısa ama anlamlı özetlere ulaşıyor.

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