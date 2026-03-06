WhatsApp için yeni premium abonelik paketi sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mesajlaşma platformları dahil birçok uygulamada ücretli özellikler yaygınlaşırken, WhatsApp tarafında yeni bir abonelik planı ortaya çıktı. Son sızıntılara göre şirket, standart kullanımın yanında daha fazla özellik sunan yeni bir premium katman üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni paket WhatsApp Plus adıyla sunulabilir.

WhatsApp Plus geliyor

WhatsApp Plus, uygulamanın temel kullanımını ücretli hâle getirmeyecek. Mesajlaşma, arama ve diğer temel özelliklerin ücretsiz kalmaya devam etmesi bekleniyor. Sızıntılara göre WhatsApp Plus, özellikle kişiselleştirme seçeneklerini genişletmeye odaklanacak. Kullanıcılar uygulama temasını, simgesini ve vurgu renklerini daha ayrıntılı şekilde değiştirebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca paket kapsamında 14 farklı uygulama simgesi ve çeşitli renk seçenekleri sunulabileceği belirtiliyor. Bunun yanında bazı işlevsel değişiklikler de gündemde. Örneğin sohbet sabitleme sınırının mevcut üç sohbetten 20 sohbete kadar çıkarılması planlanıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi belirsiz

Abonelere özel zil sesleri ve ilerleyen dönemde yalnızca abonelere sunulan çıkartmalar gibi ek içeriklerin de pakete dahil edilmesi ihtimaller arasında. Şu aşamada WhatsApp Plus için resmi bir duyuru yapılmış değil. Bu nedenle aboneliğin ne zaman kullanıma sunulacağı veya fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Meta'nın son dönemde uygulamalarına ücretli özellikler ekleme yönündeki stratejisi göz önüne alındığında, bu tür bir premium paketin sürpriz olmadığı söylenebilir.

