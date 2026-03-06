WhatsApp için yeni premium abonelik paketi sızdırıldı

WhatsApp Plus geliyor
WhatsApp Plus, uygulamanın temel kullanımını ücretli hâle getirmeyecek. Mesajlaşma, arama ve diğer temel özelliklerin ücretsiz kalmaya devam etmesi bekleniyor. Sızıntılara göre WhatsApp Plus, özellikle kişiselleştirme seçeneklerini genişletmeye odaklanacak. Kullanıcılar uygulama temasını, simgesini ve vurgu renklerini daha ayrıntılı şekilde değiştirebilecek.
Fiyat ve çıkış tarihi belirsiz
Abonelere özel zil sesleri ve ilerleyen dönemde yalnızca abonelere sunulan çıkartmalar gibi ek içeriklerin de pakete dahil edilmesi ihtimaller arasında. Şu aşamada WhatsApp Plus için resmi bir duyuru yapılmış değil. Bu nedenle aboneliğin ne zaman kullanıma sunulacağı veya fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.
Öte yandan Meta'nın son dönemde uygulamalarına ücretli özellikler ekleme yönündeki stratejisi göz önüne alındığında, bu tür bir premium paketin sürpriz olmadığı söylenebilir.
