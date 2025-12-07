Giriş
    WhatsApp Imagine: Durum güncellemelerinde yeni yapay zeka dönemi

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapay zeka destekli Imagine özelliklerini durum güncellemelerine entegre ederek yaratıcı düzenleme deneyimini genişletiyor. İşte yeni araçlar:

    WhatsApp Imagine: Durum güncellemelerinde yeni yapay zeka dönemi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Imagine, WhatsApp’ın son dönemde hızla geliştirdiği yapay zeka destekli görsel düzenleme yeteneklerinin merkezinde yer alıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan en güncel beta sürümünde Imagine teknolojisinin doğrudan durum güncellemelerine entegre edilmesi, platformun görsel içerik üretiminde yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor.

    Mark Zuckerberg’in birkaç gün önce duyurduğu yeni Meta AI geliştirmeleri, kullanıcıların bir görüntüyü komut yazarak değiştirebilmesine, sahneyi yeniden şekillendirebilmesine veya kişisel stiller oluşturabilmesine imkân tanıyordu. Imagine Yourself adı verilen özellik ise kullanıcıların kendi fotoğraflarını farklı temalarda veya yaratıcı senaryolarda yeniden oluşturmasına olanak tanımıştı. Bu geliştirmeler WhatsApp’ın görsel üretim sürecini daha kişisel ve erişilebilir hale getirmesi açısından büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise bu yetenekler durum güncellemelerine taşınarak günlük paylaşımların çok daha zengin hale gelmesi sağlanıyor.

    Meta AI destekli görsel düzenleme araçları neler sunuyor?

    Yeni beta güncellemesiyle sunulan özellik, durum görselleri düzenlenirken kullanıcıların artık etkili yapay zeka araçlarına erişebilmesini mümkün kılıyor. Düzenleme ekranında klasik filtreler yerine görünen Efektler etiketi, Imagine entegrasyonunun etkin hale geldiğinin ilk işareti olarak öne çıkıyor. Bu etiket üzerinden erişilen düzenleme paneli, Meta AI’ın gelişmiş stil oluşturma ve sahne değiştirme yeteneklerini tek bir arayüzde bir araya getiriyor. Böylece beta kullanıcıları, durum görsellerini yayınlamadan önce çok daha yaratıcı bir şekilde dönüştürebiliyor.

    Efektler menüsünde sunulan yaratıcı stiller, görüntünün görünümünü tamamen yeniden tanımlayacak geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. 3D, Anime, Kolaj, Kağıt, Art Deco, Gotik, Sinema ve Suluboya gibi farklı görsel yaklaşımlar, basit bir fotoğrafı sanatsal bir kompozisyona dönüştürebiliyor. Her stil, seçilen görüntüye farklı bir estetik karakter ekliyor ve kullanıcıya kendi tarzını oluşturma özgürlüğü tanıyor. Üstelik seçilen stil beğenilmediğinde yapay zekadan yeni bir varyasyon üretmesi istenebiliyor. 

    WhatsApp Imagine’ın sunduğu bir diğer önemli yenilik, görüntü içeriğini değiştirerek sahneyi zenginleştirme yeteneği. Yapay zeka, fotoğrafa yeni nesneler, dekoratif öğeler veya atmosferik detaylar ekleyerek kompozisyonu güçlendirebiliyor. Kullanıcılar istenmeyen unsurları kaldırmak, arka planı sadeleştirmek veya dikkat dağıtan detayları yeniden düzenlemek için kısa komutlar kullanabiliyor. Bu sayede fotoğraf düzenleme, teknik bilgi gerektiren bir süreç olmaktan çıkarak herkesin erişebileceği sezgisel bir deneyime dönüşüyor. Ayrıca durağan bir fotoğrafı kısa bir animasyona dönüştüren hareketlendirme özelliği, durum güncellemelerini daha etkileyici hale getirmek için ek bir seçenek sunuyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Irai3Eif 22 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

