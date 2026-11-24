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Oynat WhatsApp, tek seferlik metin mesajı özelliğini iOS kullanıcıları için test etmeye başladı. Yeni özellikle birlikte gönderilen mesajlar alıcı tarafından sadece bir kez okunabiliyor ve ardından sohbetten tamamen siliniyor. Üstelik gizliliği korumak adına bu mesajların kopyalanması, başka birine iletilmesi ve ekran görüntüsünün alınması da engelleniyor. Şimdilik sadece beta kullanıcılarına sunulan bu yeniliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, daha önce Android beta kullanıcılarında görülen tek seferlik metin mesajı özelliğini şimdi de iOS tarafında test etmeye başladı. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre yenilik, WhatsApp'ın 26.45.10.73 numaralı iOS beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunuluyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, fotoğraf ve videoların yalnızca bir kez görüntülenmesine izin veren bir özelliğe zaten sahip. Yeni özellikle birlikte bu kullanım şekli metin mesajlarına da taşınıyor. Böylece kullanıcılar, karşı tarafın yalnızca bir kez okuyabileceği ve sonrasında yeniden erişemeyeceği mesajlar gönderebilecek.

Tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

Özelliği kullanmak için mesajın yazıldığı alana metin girilmesi ve gönderme düğmesine basılı tutulması gerekiyor. Açılan seçenekler arasından "Bir Kez Görüntüle" tercih edildiğinde mesaj tek seferlik olarak gönderiliyor. Kullanıcı özelliği ilk kez etkinleştirdiğinde WhatsApp, çalışma şekli hakkında bilgilendirme de gösteriyor.

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Alıcı tarafında ise mesaj doğrudan sohbet ekranında okunamıyor. Kullanıcının mesaj balonuna dokunmasıyla birlikte metin, ayrı bir arayüzde açılıyor. Alıcı bu ekranı kapattığında mesaja yeniden erişemiyor. Okundu bilgisi açık olan hesaplarda mesajın açıldığı bilgisi de göndericiye iletiliyor.

Kopyalama ve ekran görüntüsü engelleniyor

WhatsApp'ın yeni özelliği, tek seferlik mesajların saklanmasını da engellemeye odaklanıyor. Mesaj açıldıktan sonra hem göndericinin hem de alıcının erişiminden kaldırılıyor. Ayrıca alıcı mesajı kopyalayamıyor, başka bir sohbete iletemiyor veya kaydedemiyor. Bununla birlikte mesaj görüntülenirken ekran görüntüsü alınması ve ekran kaydı yapılması da engelleniyor.

Böylece WhatsApp, tek seferlik metinlerin uygulama içerisinde yeniden görüntülenmesini veya kolayca paylaşılmasını önlemeyi amaçlıyor. Şimdilik özelliğin bazı iOS beta kullanıcılarıyla sınırlı olduğunu belirtelim. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise resmi bir tarih paylaşılmış değil. Ayrıca WhatsApp, tek seferlik metin mesajları için zamanlama seçeneği sunmuyor. Bu özelliğin ilerleyen dönemde eklenip eklenmeyeceği de henüz bilinmiyor.

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