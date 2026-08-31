WhatsApp'ın sevilen özelliği Google Mesajlar'a geldi: Nasıl kullanılır?

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Tam Boyutta Gör Google'ın Android cihazlardaki mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, uzun süredir beklenen bir kişiselleştirme özelliğine kavuşuyor. Ağustos 2026 itibarıyla kullanıma sunulmaya başlayan sohbet temaları, kullanıcıların konuşmaların görünümünü değiştirmesine olanak tanıyacak. İşte gerekli adımlar...

Mesajlaşmalar artık kişiselleştirilebilir

Yeni özellik sayesinde sohbetler için farklı renkler ve arka plan görselleri seçilebiliyor. Kullanıcılar ister Google'ın sunduğu hazır görselleri ister kendi fotoğraflarını sohbet arka planı olarak kullanabiliyor. Ancak özelliği kullanmadan önce Google Mesajlar uygulamasının güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Ayrıca sohbet temalarının çalışması için RCS sohbetlerinin etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

Google Mesajlar'da sohbet teması nasıl değiştirilir?

Özelliği kullanmadan önce Google Mesajlar uygulamasının güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Ayrıca sohbet temalarının çalışması için RCS sohbetlerinin etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Sohbet temasını değiştirmek için şu adımları izlemek yeterli:

Google Mesajlar uygulamasını açın. Görünümünü değiştirmek istediğiniz bir sohbeti seçin. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Sohbet teması seçeneğini açın.

Renk ve özel fotoğraf kullanılabiliyor

Sohbet temaları bölümünde ilk olarak farklı renk seçenekleri sunuluyor. Varsayılan görünüm, telefonun sistem vurgu rengiyle veya daha önce belirlenmiş sohbet arka planıyla uyumlu şekilde ayarlanıyor. Kullanıcılar bunun dışında farklı hazır renk stilleri arasından seçim yapabiliyor. Seçilen renk yalnızca mesaj balonlarını değil, sohbet ekranındaki bazı diğer arayüz öğelerini de değiştirebiliyor.

Yeni özelliğin en önemli kısmını ise duvar kâğıdı seçenekleri oluşturuyor. Google, kullanıcılara farklı kategorilerde hazır görseller sunuyor. Bunlar arasında, hayvanlar, mimari, manzaralar ve uzay gibi kategoriler yer alıyor. Ayrıca "Fotoğraf seç" seçeneği üzerinden telefonda bulunan herhangi bir görsel veya Google Fotoğraflar'daki bir fotoğraf sohbet arka planı olarak kullanılabiliyor.

Karşı taraf yapılan değişiklikleri görmeyecek

Google Mesajlar'daki yeni sohbet teması özelliğinin önemli bir detayı da bulunuyor. Kullanıcıların yaptığı renk ve arka plan değişiklikleri yalnızca kendi cihazlarında görüntüleniyor. Yani bir sohbet için seçilen özel duvar kâğıdı veya renk teması, karşı taraftaki kişinin ya da grup sohbetindeki diğer kullanıcıların ekranını değiştirmiyor.

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Yeni özelliğin hem kararlı hem de beta sürümlerinde kullanıma sunulduğunu belirtelim. Ancak Google'ın özellikleri aşamalı olarak dağıtması nedeniyle sohbet temalarının tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabileceğini de belirtmek gerekiyor.

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