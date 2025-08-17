Whatsapp'ın sevilen özelliği Google Mesajlar'a geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar uygulamasına uzun süredir beklenen "Herkesten sil" özelliğini ekledi. RCS altyapısıyla çalışan bu özellik, yıllardır WhatsApp ve iMessage'da bulunan "Herkesten sil" seçeneğine benzer şekilde işliyor. Daha önce beta sürecinde test edilen özellik artık geniş çapta kullanıma sunulmuş durumda.

Paylaşılan detaylara göre, yanlışlıkla gönderilen mesajlar için Google Mesajlar'da artık iki seçenek bulunacak. "Benim için sil" ve "Herkesten sil". Ancak bu mesajların yalnızca 15 dakika içinde geri alınabildiğini söyleyelim. Bu süre dolduktan sonra mesaj, karşı tarafta kalmaya devam ediyor. Ayrıca, mesaj silinse bile ekran görüntüsü alınmışsa veya mesaj önceden okunmuşsa geri dönüşün mümkün olmadığını hatırlatalım.

WhatsApp'ta ise bu özellik yıllardır mevcut ve zaman sınırı belirli aralıklarla uzatıldı. Örneğin, WhatsApp'ta silme süresi 2 gün 12 saate kadar çıkarılmış durumda. iMessage tarafında ise iOS 16'dan itibaren gönderilen mesajlar 15 dakika boyunca düzenlenebiliyor veya silinebiliyor.

Bilmeyenler için SMS'in yerini alan RCS, internet üzerinden çalıştığı için mesaj silme gibi gelişmiş işlevleri destekliyor. Buna karşın, WhatsApp uçtan uca şifreleme ile tüm mesaj içeriklerini korurken, RCS tabanlı Google Messages henüz tüm bölgelerde uçtan uca şifreleme desteğini varsayılan hale getirmedi. Dolayısıyla silme özelliği işlevsel olsa da güvenlik tarafında platformlar arasında farklılıklar devam ediyor.

