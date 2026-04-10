    WhatsApp’ın “uçtan uca şifreleme” iddiasına dava açıldı

    Meta’ya açılan davada, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme vaadine rağmen mesajların çalışanlar ve üçüncü taraflarca erişilip saklandığı iddia edildi.

    WhatsApp ve çatı şirketi Meta, ABD’de açılan yeni bir toplu dava ile ciddi gizlilik suçlamalarının odağına yerleşti. Kaliforniya federal mahkemesinde görülen davada, platformun kullanıcılarına sunduğu gizlilik vaadini ihlal ettiği ve özel mesajları izinsiz şekilde üçüncü taraflarla paylaştığı öne sürülüyor.

    Dava dosyasında Meta çalışanlarının ve üçüncü taraf iş ortaklarının kullanıcı verilerini okuyabildiği, saklayabildiği ve analiz edebildiği öne sürülüyor.

    Gizlilik iddiaları sorgulanıyor

    Dava dosyasında en dikkat çekici nokta WhatsApp’ın uzun süredir vurguladığı “uçtan uca şifreleme” sistemine rağmen kullanıcı mesajlarının şirket içinde erişilebilir olduğu iddiası oldu. Davacılar, platformun güvenli ve özel iletişim sunduğu yönünde pazarlanmasına rağmen gerçekte bunun geçerli olmadığını savunuyor.

    Dosyada yer alan ifadelere göre şirket içinden bazı muhbirler federal yetkililere Meta çalışanları ile üçüncü taraf yüklenicilerin WhatsApp mesajlarının içeriğine geniş çaplı erişim sağladığını bildirdi. Bu mesajların normal şartlarda şifrelenmiş olması ve kimse tarafından görüntülenememesi gerektiği vurgulanıyor.

    Davacılar, WhatsApp’ın kullanıcılarına mesajlarının gizli olduğunu garanti ettiğini ancak buna rağmen içeriklerin izinsiz şekilde “ele geçirilmesi, okunması, depolanması ve görüntülenmesinin” ciddi bir gizlilik ihlali oluşturduğunu ifade ediyor.

    Dava dilekçesinde ayrıca WhatsApp ve Meta’nın bu tür veri işlemleri için kullanıcılardan açık bir onay almadığı öne sürülüyor. Platformun hem pazarlama materyallerinde hem de uygulama içi mesajlarında “WhatsApp bile mesajlarınızı göremez” ifadesini kullandığına dikkat çekilirken, bunun gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyor.

    Davacılar, şirketlerin kullanıcı mesajlarının içeriklerinin çalışanlar, taşeronlar ve üçüncü taraflar tarafından erişilmesine izin vererek gizlilik yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

    WhatsApp ise bu iddialara yanıt olarak şu açıklamayı yaptı: "Bu davadaki iddialar kategorik olarak yanlış ve absürttür. WhatsApp, on yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifrelenmiş durumda, bu nedenle mesajlarınız yalnızca gönderen ve alıcı dışında kimse tarafından okunamaz."

    Bu arada davanın ortaya çıkmasının ardından Elon Musk, WhatsApp’a yönelik veri gizliliği tartışmalarında platformun güvenilir olmadığını savunarak, “WhatsApp’a güvenilemez” ifadesini kullandı. Musk ayrıca kullanıcıları kendi mesajlaşma servisi X Chat’e yönlendirerek, bu platformun “gerçek gizlilik sunduğunu” iddia etti.

    Telegram CEO’su Pavel Durov ise WhatsApp’ın şifreleme iddialarını hedef alarak, platformun kullanıcıları yanılttığını öne sürdü. Durov, WhatsApp’ın mesajları okuyup üçüncü taraflarla paylaştığını iddia ederken, Telegram’ın ise hiçbir zaman kullanıcı mesajlarına erişmediğini ve erişmeyeceğini vurguladı.

    Davanın kapsamı büyüyebilir

    Davacılar, 5 Nisan 2016’dan günümüze kadar WhatsApp üzerinden mesaj gönderip alan tüm ABD kullanıcılarını kapsayan geniş bir dava grubu oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Kaliforniya ve Pennsylvania eyaletleri için alt gruplar da talep ediliyor.

    Dava kapsamında davacılar, jüri yargılaması talep ederken, mahkemeden ihlallerin resmen tespit edilmesini, uygulamaların durdurulmasını ve etkilenen kullanıcılar için tazminat ödenmesini istiyor. Talep edilen tazminat kalemleri arasında maddi, cezai ve örnek teşkil edecek zararlar da bulunuyor.

    30 bin özel görüntü indirildi

    Gündeme gelen bir diğer çarpıcı gelişme ise İngiltere’de yürütülen ayrı bir soruşturma oldu. Londra Siber Suç Birimi, eski bir Meta çalışanının 30 binden fazla özel kullanıcı görüntüsünü izinsiz şekilde indirdiği iddiasını araştırıyor. Şirket mühendisi olduğu belirtilen şüphelinin, bu işlemleri tespit edilmeden gerçekleştirmek için özel bir yazılım geliştirdiği öne sürüldü.

    Mahkeme belgelerine göre söz konusu kişi şirketin iç güvenlik sistemlerini atlatmayı başardı. Olayın yaklaşık bir yıl önce Meta tarafından fark edildiği, çalışanın işine son verildiği ve durumun yetkililere bildirildiği açıklandı.

    Meta son dönemde yalnızca mesajlaşma verileri değil, farklı ürünleri üzerinden topladığı içeriklerle de gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir araştırma Kenya’daki taşeron çalışanların, Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleriyle kaydedilen kişisel videoları incelediğini ortaya koydu. Bu içeriklerin, kullanıcıların bilgisi dışında yapay zeka eğitiminde kullanıldığı iddia edildi.

    Ocak ayında ise uluslararası bir grup davacı ve bazı şirket içi ihbarcılar, WhatsApp üzerinden yapılan özel konuşmaların Meta çalışanları tarafından analiz edildiği iddiasıyla yeni bir dava açtı. Meta bu suçlamaları da kesin bir dille reddetti.

    Kaynakça https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/lawsuit-news/whatsapp-class-action-alleges-meta-third-parties-accessed-private-messages-without-consent/ https://mashable.com/article/meta-employee-downloaded-thousands-facebook-user-images
