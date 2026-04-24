WhatsApp'ın yeni özelliği mesajlaşmayı kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgiye göre sohbet uygulaması, Android tarafında “bildirim baloncukları” özelliğini test ediyor.

Messenger'daki sohbet baloncuğu özelliği WhatsApp'a geliyor

WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, daha önce Android 10’dan itibaren Google tarafından desteklenen bir sistem üzerine kuruluyor. Benzer bir deneyim daha önce Meta’nın Facebook Messenger uygulamasında da kullanılmıştı.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir kişi ya da grup sohbetinden mesaj aldıklarında ekranda kayan bir sohbet balonu görecek. Bu balon, ana ekran ya da başka bir uygulama açıkken bile görünmeye devam edecek. Balonun içinde ilgili kişinin ya da grubun profil fotoğrafı ve küçük bir WhatsApp simgesi yer alacak.

Balona dokunulduğunda ise uygulamayı tamamen açmadan sohbetin kompakt bir sürümü açılacak. Böylece kullanıcılar mesajları hızlıca okuyup yanıt verebilecek. Yeni özellik, aynı anda birden fazla sohbeti yöneten veya video izlerken mesajlaşmak isteyen kullanıcılar için çoklu görev deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtilirken, ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz net değil. Ancak önce beta kullanıcılarına açılması ve ardından genel kullanıma gelmesi bekleniyor.

