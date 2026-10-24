WhatsApp, Instagram Reels paylaşımı için yeni kısayol ekliyor

WhatsApp Reels seçicisinde üç ayrı içerik sekmesi bulunuyor
Bu yenilik, WhatsApp'ın Instagram ve Facebook içeriklerine uygulama içerisinden erişim sağlama yaklaşımının devamı niteliğini taşıyor. Daha önce duyurulan entegrasyon sayesinde kullanıcılar, hesaplarını Hesap Merkezi üzerinden bağladıklarında Instagram ve Facebook'taki medya içeriklerini WhatsApp'ın medya seçicisi aracılığıyla görüntüleyebiliyordu. Bunun için medya seçicisinin üst bölümündeki açılır menüden ilgili kaynağı seçmek yeterliydi. Yeni kısayol ise mevcut işlevi tamamen değiştirmek yerine, Reels paylaşımını daha görünür hale getirerek erişim sürecindeki adımları azaltmayı hedefliyor.
Yeni Reels kısayoluna sohbet ekleri menüsünden dokunulduğunda kullanıcılar, Instagram içeriklerine özel olarak hazırlanan bir seçim ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda Son İzlenenler, Kaydedilenler ve Beğenilenler olmak üzere üç ayrı sekme bulunuyor. Son İzlenenler bölümü, kullanıcının Instagram'da yakın zamanda izlediği Reels videolarını gösterirken Kaydedilenler sekmesi daha sonra yeniden erişmek üzere kaydedilen içerikleri bir araya getiriyor. Beğenilenler sekmesi ise kullanıcının Instagram'da beğendiği Reels videolarına ulaşmasını sağlıyor.
Bu düzenleme, özellikle Instagram'da karşılaşılan bir videoyu WhatsApp üzerinden başka bir kişiye göndermek isteyen kullanıcılar açısından önem taşıyor. Önceki yöntemde kullanıcıların medya seçicisini açması, kaynak listesini görüntülemesi ve Instagram seçeneğini bulması gerekiyordu. Yeni kısayol, bu işlemleri sohbet ekleri menüsündeki ayrı bir giriş noktasına taşıyor. Böylece kullanıcılar, paylaşmak istedikleri içeriğe ulaşmak için mevcut sohbet ekranından daha az uzaklaşarak işlemi tamamlayabiliyor.
Reels seçicisinin yalnızca video paylaşımına yönelik bir ekran olarak tanımlanması da dikkat çekiyor. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, üç sekmeden birini açarak uygun bir Reels videosu seçebiliyor ve bunu WhatsApp sohbetinde gönderebiliyor. Ayrıca yeni ekranda gönderi paylaşımına yönelik bir seçeneğin de bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, özelliğin nihai sürümündeki davranışların beta testleri sırasında değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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