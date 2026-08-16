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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, iOS için sabitlenmiş mesaj bildirimlerini getiriyor

    WhatsApp, iOS uygulamasında sabitlenmiş mesajlar için bildirim desteğini kullanıma sunmaya başladı. Yeni özellik, önemli mesajların sohbet içinde gözden kaçmasını önlemeyi amaçlıyor.

    WhatsApp, iOS için sabitlenmiş mesaj bildirimlerini getiriyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iOS kullanıcılarının sohbetlerde sabitlenen mesajları daha kolay fark etmesini sağlayacak yeni bildirim özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Android uygulamasında daha önce sunulan özellik, App Store'daki WhatsApp iOS 26.31.74 güncellemesiyle birlikte bazı iPhone kullanıcılarında görülmeye başladı. Yeni sistem, bir sohbet içerisinde başka bir kullanıcı tarafından mesaj sabitlendiğinde bildirim oluşturarak önemli içeriklerin gözden kaçma ihtimalini azaltıyor.

    Sabitlenmiş mesaj bildirimleri iOS deneyimini nasıl değiştiriyor?

    Yeni bildirim sistemi, sabitlenen mesajın içeriğini doğrudan kullanıcıya göstermesiyle dikkat çekiyor. Bir mesaj sabitlendiğinde bildirim içerisinde "Sabitlenmiş:" etiketiyle birlikte ilgili mesajın içeriği yer alıyor. Böylece kullanıcıların yalnızca sabitlenmiş bir mesaj bulunduğunu öğrenmek için sohbeti açması gerekmiyor; mesajın kendisi bildirim üzerinden görülebiliyor. Bu yaklaşım özellikle gün içinde çok sayıda bildirimin geldiği veya uzun süre takip edilmeyen konuşmalarda önemli hale geliyor.

    Kullanıcı bildirime dokunduğunda ise WhatsApp ilgili sohbeti açıyor ve sabitlenen mesajı konuşma içerisinde vurguluyor. Bu sayede uzun bir mesaj geçmişinde manuel olarak arama yapılmasına gerek kalmadan ilgili içeriğe doğrudan ulaşılabiliyor. Özelliğin bireysel sohbetlerle sınırlı olmadığı, grup konuşmalarında da çalıştığı belirtiliyor. Grup sohbetlerinde yöneticilerin veya diğer katılımcıların sabitlediği önemli duyuruların daha görünür hale gelmesi, özelliğin kullanım alanını genişletiyor.

    WhatsApp'ın bildirim davranışında önemli bir istisna da bulunuyor. Sessize alınmış sohbetler için sabitlenmiş mesaj bildirimi gönderilmiyor. Dolayısıyla belirli bir grup veya bireysel konuşmadan gelen bildirimleri kapatan kullanıcılar, o sohbette yeni bir mesaj sabitlendiğinde ayrıca uyarı almıyor.

    Sabitlenmiş mesajların temel amacı, sohbet içerisinde herkesin görmesi gereken bilgileri daha kolay erişilebilir hale getirmek. Ancak önceki kullanımda mesajın sabitlendiğini fark etmek için kullanıcıların ilgili konuşmayı açması gerekiyordu. Özellikle uzun süre kontrol edilmeyen grup sohbetlerinde bu durum, sabitlenen içeriğin zamanında görülmemesine neden olabiliyordu. Yeni bildirim sistemi, sabitleme işlemini yalnızca sohbet içerisinde pasif bir işaret olmaktan çıkarıp doğrudan kullanıcıya ulaşan bir uyarıya dönüştürüyor.

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