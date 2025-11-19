WhatsApp çoklu hesap desteği yıllar sonra iPhone'a geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iPhone kullanıcılarının aynı cihazda birden fazla hesabı yönetmesini kolaylaştıracak özelliği sonunda getiriyor. WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp Business veya diğer geçici çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerel çoklu hesap desteği şu anda test ediliyor. Aynı telefonda iki WhatsApp kullanma, iPhone'da da mümkün olacak.

Aynı iPhone'da 2 WhatsApp hesabı kullanılabilecek

Güncellemeyle, tıpkı Instagram'da olduğu gibi, her hesap kendi sohbet geçmişini, bildirim tercihlerini ve diğer ayarlarını koruyacak. Ayrıca, geçiş yaparken uygulamayı yeniden başlatmanız veya hesap bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmeyecek. Özellik kullanıma sunulduğunda, kişisel ve profesyonel iletişimleri ayrı tutmayı kolaylaştıracak.

Çoklu hesap desteği ilk olarak 2023 yılında Android için duyuruldu. O zamanlar WhatsApp, özelliği kullanmak için aynı cihazda her iki SIM kartın da etkinleştirilmesi gerektiğini söylemişti. iPhone'da da benzer gereksinimler bekleniyor.

Apple Watch için WhatsApp uygulaması çıktı 2 hf. önce eklendi

WhatsApp, Apple ekosistemi için sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Bu ayın başlarında uygulamayı Apple Watch'ta kullanıma sunarak, kullanıcıların iPhone'larını ellerine almadan tüm mesajları okuyup yanıtlamalarına veya arama bildirimlerini, sesli mesajları ve sohbet geçmişini görüntülemelerine olanak tanıdı. Bu özelliği kullanabilmek için App Store'dan uygulamanın 25.34.74 sürümünü indirmeniz ve watchOS 10 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Apple Watch Series 4 veya daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor.

WhatsApp iOS uygulamasına çoklu hesap desteği geliyor

