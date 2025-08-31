WhatsApp, Apple cihazları hedefleyen kritik güvenlik açığını kapattı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, güvenlik duyurusunda resmi olarak CVE-2025-55177 olarak bilinen güvenlik açığını kapattığını açıkladı. Bu güvenlik açığı, Apple’ın geçen hafta düzelttiği ve CVE-2025-43300 olarak izlediği, iOS ve Mac'lerde bulunan ayrı bir güvenlik açığıyla birlikte kullanılıyordu.

Rusya'da WhatsApp engellenecek, Max zorunlu olacak! 1 ay önce eklendi

Sıfır tıklama casus yazılımı

Apple o dönemde, söz konusu açığın belirli hedef kişilere yönelik son derece karmaşık bir saldırıda kullanıldığını söylemişti. Şimdi ise WhatsApp kullanıcılarının bu iki güvenlik açığıyla hedef alındığını biliyoruz.

Birbirine bağlı iki açık, saldırganın WhatsApp aracılığıyla kullanıcının Apple cihazından veri çalabilen kötü amaçlı bir saldırı gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Sıfır tıklama olarak tanımlanan saldırı, kullanıcının cihazını ve mesajlar da dahil olmak üzere içindeki verileri tehlikeye atıyordu.

Saldırıların arkasında kimin veya hangi casus yazılım satıcısının olduğu henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp iOS uygulamasındaki kritik güvenlik açığı kapatıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: