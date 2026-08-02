WhatsApp, kanal medyalarını yönetmeyi kolaylaştırıyor: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android beta sürümünde kanal depolama temizleme aracı üzerinde yürüttüğü çalışmaları daha geniş bir test aşamasına taşıdı. Android 2.26.30.4 beta sürümüyle bazı kullanıcılara sunulan yeni özellik, kanallardan indirilen medya dosyalarının daha kolay yönetilmesini amaçlıyor. Kullanıcılar artık fotoğraf, video, çıkartma ve sesli not gibi içerikleri türlerine göre filtreleyerek silebiliyor. Ayrıca yıldızla işaretlenen güncellemelerin temizleme işlemi sırasında korunması da mümkün hale geliyor.

Yeni araç medya yönetimini daha esnek hale getiriyor

Yeni depolama temizleme aracına ulaşmanın ilk yolu kanal bilgi ekranı üzerinden sağlanıyor. Kullanıcılar ilgili kanalın bilgi sayfasına girdiklerinde cihazlarına kaydedilen medya içeriklerini görüntüleyebiliyor ve bunları fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ile sesli notlar gibi kategorilere göre filtreleyebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle en fazla depolama alanı tüketen dosya türlerini hızlı şekilde belirlemeyi kolaylaştırıyor. Böylece tüm medya arşivini tek tek incelemek yerine yalnızca ihtiyaç duyulan içerikler üzerinde işlem yapılabiliyor.

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WhatsApp, temizleme işlemi sırasında yıldızla işaretlenen güncellemeler için de ek bir koruma mekanizması sunuyor. Kullanıcılar önemli gördükleri kanal paylaşımlarını yıldızlayarak saklamaya devam edebiliyor. Temizleme işlemi başlatıldığında bu içerikler varsayılan olarak korunuyor ve yalnızca kullanıcı açıkça silmeyi tercih ederse kaldırılıyor. Bu yaklaşım, depolama alanı boşaltılırken önemli bilgi veya duyuruların yanlışlıkla kaybedilmesi riskini azaltıyor ve medya yönetimine daha güvenli bir yapı kazandırıyor.

WhatsApp ayrıca temizleme aracına ikinci bir erişim noktası da ekliyor. Güncellemeler sekmesinde kullanıcılar bir kanala uzun basarak açılan menü üzerinden "Medya dosyalarını temizle" seçeneğine ulaşabiliyor. Bu yöntemin en dikkat çekici yönü ise aynı anda birden fazla kanalın seçilebilmesi olarak öne çıkıyor. Çok sayıda aktif kanalı takip eden kullanıcılar, her kanalın bilgi ekranına tek tek girmek yerine toplu temizlik yaparak depolama yönetimini daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

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