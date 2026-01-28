WhatsApp, yüksek güvenlik modunu tanıttı: Şimdiye kadarki en güçlü koruma

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, siber saldırılara karşı koruma sağlayan yeni "Katı Hesap Ayarları" özelliğini kullanıma sundu. Meta, bu özelliğin gazeteciler veya kamuoyunda tanınan kişiler gibi saldırı riski yüksek olan kişiler için geliştirildiğini belirtti.

WhatsApp Katı hesap ayarları hesabınızı nasıl korur?

Hesap güvenliği : İki adımlı doğrulama açılır. Güvenlik bildirimleri etkinleştirilir ve kilitlenir.

: İki adımlı doğrulama açılır. Güvenlik bildirimleri etkinleştirilir ve kilitlenir. Mesajlaşma ve medya : Bağlantı önizlemeleri devre dışı bırakılır.

: Bağlantı önizlemeleri devre dışı bırakılır. Profil ve varlık : Son görülme ve çevrimiçi bilgileriniz, Profil fotoğrafı ve Hakkımda bilginiz yalnızca kişilerinizle veya önceden belirlediğiniz, daha sınırlı bir kişi listesi tarafından görülebilecek şekilde kilitlenir.

: Son görülme ve çevrimiçi bilgileriniz, Profil fotoğrafı ve Hakkımda bilginiz yalnızca kişilerinizle veya önceden belirlediğiniz, daha sınırlı bir kişi listesi tarafından görülebilecek şekilde kilitlenir. Gruplar: Yalnızca tanıdığınız kişiler veya önceden oluşturulmuş, daha sınırlı bir kişi listesi sizi gruplara ekleyebilir.

WhatsApp Katı Hesap Ayarları özelliği, bilinmeyen göndericilerden gelen medya ve ekleri otomatik olarak engelleme ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma gibi kısıtlamalar getiriyor. Bu ayar altında, bağlantı önizlemeleri kapatılıyor ve çok sayıda bilinmeyen mesajı engelleme ayarı da etkinleştiriliyor.

WhatsApp, bu özellikle son görülme ve çevrimiçi olma durumunuzu, profil fotoğrafınızı, hakkınızda bilgilerini ve profilinizdeki bağlantıları yalnızca kişilerinizle sınırlıyor. Yeni kısıtlayıcı koruma katmanını etkinleştirdiyseniz, yalnızca kişileriniz sizi gruplara ekleyebiliyor.

WhatsApp Katı Hesap ayarları özelliği Ayarlar - Gizlilik - Gelişmiş menüsü altından açılabiliyor. Meta, kullanıcıların bu ayarı yalnızca birincil cihazlarından değiştirebileceğini, WhatsApp Web ya da Windows/Mac uygulamasından değiştiremeyeceğini belirtti.

WhatsApp Katı Hesap Ayarları nasıl açılır?

WhatsApp uygulamasını açın Ayarlar’a gidin Gizlilik altında Gelişmiş’e dokunun En altta Katı hesap ayarlarına girin Ekrandaki yönergeleri izleyin

