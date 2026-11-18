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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, sohbet yedeklemede iCloud ve Google Drive zorunluluğunu sonlandıran kendi bulut sistemini duyurdu. Kullanıcılara ücretsiz 2 gigabayt alan sunulurken, WhatsApp Plus ile 100 gigabayt ve Meta One aboneliğiyle 4 terabayta kadar depolama imkanı verilecek. Uçtan uca şifrelemeyle korunan veriler geçiş anahtarıyla güvenceye alınacak. Şimdilik beta sürümünde olan serviste, yenilenmeyen aboneliklerin yedekleri dört ay sonra kalıcı olarak silinecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android ve iPhone için yerel bulut yedekleme özelliği sunmaya başladı. Kullanıcılar artık sohbetleri yedeklemek için iCloud veya Google Drive kullanmak zorunda kalmayacak. WhatsApp, kendi bulut yedekleme sisteminde 2GB ücretsiz alan sunacak. Çoğu kişi için yeterli olmayacak bu alan, WhatsApp Plus ve Meta One abonelikleriyle 4 TB'a kadar artırılabilecek. Sohbet yedeklemeleri, passkey ile korunacak.

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Google Drive ve iCloud'a yedekleme seçeneği kalkmayacak

WhatsApp bulut depolama, Google Drive ve iCloud seçeneklerinin yanında çıkacak. Kullanıcılar sohbet yedeklemelerini ister WhatsApp’ın kendi sunucularında, ister Apple’ın kendi servisinde ya da Google’ın bulut hizmetinde tutabilecek. Sunucularda saklanan tüm yedeklemelerin varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunacağı söyleniyor. Kullanıcılar, yedeklemelerini passkey veya 64 haneli şifreleme anahtarı kullanarak koruma altına alabilecek.

WhatsApp bulut depolama: Ücretsiz 2GB, Plus ile 100GB, Meta One ile 4TB'a kadar alan

WhatsApp, kullanıcılara 2 GB ücretsiz yedekleme alanı sunacak. WhatsApp Plus aboneleri ise 100 GB'a kadar depolama alanından yararlanabilecek. Daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar ise 4 TB'a kadar depolama kapasitesi sunan Meta One planlarını tercih etmek durumunda kalacak.

Abonelik yenilenmezse yedekleme silinecek

Ücretli depolama alanıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor: Abonelik sona erdiğinde, WhatsApp en son yapılan yedeklemeyi dört ay boyunca saklayacak. Kullanıcılar bu süre zarfında aboneliklerini yenilemezlerse, WhatsApp söz konusu yedeklemeyi kalıcı olarak silecek.

Beta programına kayıtlı olanlara sunuldu

WhatsApp, kendi bulut depolama sistemini Android ve iOS beta programına kayıtlı kullanıcılara sunmaya başladı. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz bir açıklama yok.

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WhatsApp kendi bulut yedekleme sistemini sunmaya başladı

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