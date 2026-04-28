    WhatsApp, kendi şifreli bulut yedekleme sistemini hazırlıyor

    WhatsApp, sohbet yedekleme için kendi bulut depolama alanını geliştirerek Google Drive ve iCloud'dan daha bağımsız hale gelmeyi ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor.

    WhatsApp, bulut yedekleme çözümü olarak Android’de Google Drive, iPhone’larda iCloud'u kullanıyor. Bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. WhatsApp, iCloud ve Google Drive ile birlikte kullanılabilecek bir seçenek olarak kendi bulut yedekleme çözümünü sunmaya hazırlanıyor.

    Şu anda buluta sohbet yedeklemenin önemli bir dezavantajı var; Google Drive’a alınan yedekler yalnızca yeni bir Android cihaza aktarırken kullanılabiliyor, bu yedeklemeler iPhone’a aktarılamıyor. Aynı durum, iPhone'larda iCloud'da saklanan WhatsApp yedeklemeleri için de geçerli. Cihazın kaybolması, çalınması durumunda buluttan sohbet yedeklemeleri geri yüklemenin en kolay yolu önceki cihazla devam etmek oluyor.

    WhatsApp'ın bulut depolama alanı seçenek olarak çıkacak

    WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede kendi bulut depolama hizmetini sunarakbu sınırlamaları çözecek. Kullanıcılar yedeklemelerini nerede saklayacaklarına karar verebilecek. İlk bilgilere göre WhatsApp, kullanıcılara ücretsiz 2GB yedekleme alanı sunarak başlayacak. WhatsApp’ın 50GB’a kadar bulut alan sunacağı söyleniyor. Bu, muhtemelen WhatsApp Plus aboneliği gerektirecek.

    Yedeklemeler varsayılan olarak şifrelenecek

    WhatsApp, yedeklemeleri varsayılan olarak tamamen uçtan uca şifreleyen bir sistem de geliştiriyor. Kullanıcılar, sohbet yedeklerini nasıl koruyacaklarını seçebilecek. Seçenekler arasında standart parola, uzun 64 haneli anahtar veya passkey olacak. WhatsApp tarafından önerilen varsayılan seçenek passkey olacak; yani kullanıcıların şifre hatırlamalarına gerek kalmayacak.

    WhatsApp'ın kendi yedekleme çözümünü ne zaman sunacağı henüz belli değil. Şirket genellikle bu tür özellikleri önce beta kanalında test ediyor. Daha sonra tüm kullanıcılara sunuyor.

