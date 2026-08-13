Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı adı özelliği kullanıma sunulduktan sonra artık kullanıcıların ad ve telefon numarası eklerken kişinin kullanıcı adını da kaydetmesine olanak tanıyacak. Kullanıcı adı alanı, ad ve soyad alanları ile telefon numarası bölümü arasında gösterilecek.

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Yeni kişi ekleme ekranında "kullanıcı adı" alanı

WhatsApp, birkaç hafta önce belirli hesaplarda kullanıcı adlarını etkinleştirmeye başladı. Uygulama yakında yeni kişi eklerken kişinin adının yanı sıra kullanıcı adını da eklemesine imkan verecek.

Kullanıcılar, Sohbetler sekmesinin gezinme çubuğundaki "+" düğmesine dokunup listenin en üstünde “Yeni kişi" seçeneğini seçtiklerinde artık Kişi oluşturma ekranında ad ve telefon numarasının hemen yanında kullanıcı adı alanını da görecek. Kaydedilen kullanıcı adı, WhatsApp'a kişinin adını kullanıcı adıyla ilişkilendirme olanağı sağlayacak. Kullanıcılar, kişi isminin yanı sıra kullanıcı adını da ekleyerek onları istedikleri zaman kolayca bulabilecek. Ad, her zaman olduğu gibi konuşmada görünecek. Neticede, kullanıcılar zaten kaydettikleri kullanıcı adının arkasında kimin olduğunu tahmin etmek zorunda kalmayacak.

WhatsApp kullanıcı adları yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde kullanıcı, sohbet bilgileri ekranında yeni bir kişi oluşturduğu anda bu alan otomatik olarak doldurulacak. Kişi oluşturma ekranındaki kullanıcı adı alanı, şu anda iOS ve Android için en son WhatsApp beta güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

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WhatsApp kişileri kullanıcı adıyla kaydedilebilecek

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