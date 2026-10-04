WhatsApp'tan yeni özellik: Kısıtlı Sohbet özelliği beta kullanıcılarına açıldı

Tam Boyutta Gör WhatsApp Kısıtlı Sohbet özelliğini Android ve iOS platformlarındaki bazı beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Geçtiğimiz ay Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğinin bir üst seviyesi olarak geliştirildiği ortaya çıkan yeni seçenek, belirli konuşmalardaki içeriklerin cihazlar ve farklı istemciler üzerinden kullanımını daha sıkı şekilde sınırlandırıyor. Özellik, WhatsApp'ın Android için 2.26.36.4 ve iOS için 26.39.10.20 beta sürümlerinde bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

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Kısıtlı Sohbet bağlantılı cihazları da sınırlandırıyor

Kısıtlı Sohbet, tüm konuşmalar için otomatik olarak etkinleştirilen bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmıyor. Kullanıcıların bu özelliği belirli bir konuşma için sohbet bilgileri ekranından manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Etkinleştirildiğinde WhatsApp, sohbet içerisinde özelliğin devreye alındığını belirten bir mesaj gösteriyor ve ilgili konuşmadaki katılımcıların mesajlarla gerçekleştirebileceği bazı işlemleri sınırlandırıyor.

Kısıtlamaların ilk bölümü, sohbet içerisinde gönderilen medya dosyalarının cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini engelliyor. Böylece fotoğraf ve video gibi içeriklerin sohbet katılımcılarının cihazlarına normal akışta aktarılması sınırlandırılmış oluyor. Bunun yanında Kısıtlı Sohbet etkinleştirilen konuşmalar dışa aktarılamıyor. Sohbet geçmişinin başka bir ortamda kolayca oluşturulabilmesini veya paylaşılabilmesini önlemeye yönelik bu yapı, WhatsApp'ın mevcut sohbet gizliliği seçeneklerini daha ileri bir seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik, Meta AI entegrasyonunu da doğrudan etkiliyor. Kısıtlı Sohbet kapsamında bulunan kişiler, ilgili konuşma içerisinde WhatsApp'ın Meta AI özelliklerini kullanamıyor. Bu kısıtlama, sohbet içeriğinin yapay zeka tabanlı özelliklerle işlenmesini engelleyen ek bir kontrol mekanizması olarak değerlendirilebilir. Özellikle özel veya hassas konuşmalarda yapay zeka araçlarının devreye girmesini istemeyen kullanıcılar açısından bu seçenek, mevcut gizlilik ayarlarından farklı bir kullanım alanı oluşturuyor.

Kısıtlı Sohbet'in dikkat çeken bir diğer yönü ise bağlantılı cihaz desteğini devre dışı bırakması. WhatsApp'a göre bu uygulama, sohbet içerisindeki kişilerin konuşmaya erişmek amacıyla resmi olmayan istemciler veya yapay zeka aracılarından yararlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Böylece yalnızca sohbetin dışa aktarılması veya medya dosyalarının kaydedilmesi değil, konuşmaya farklı erişim yöntemleri üzerinden ulaşılması da sınırlandırılmış oluyor.

Bununla birlikte Kısıtlı Sohbet, WhatsApp'ın temel güvenlik mimarisinin yerine geçen ayrı bir şifreleme sistemi değil. Şirket, özellik etkin olsun veya olmasın, sohbetlerdeki mesajların ve aramaların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yeni seçenek daha çok uçtan uca şifrelemenin üzerine eklenen, kullanıcıların sohbet içeriğinin nasıl kullanılabileceğini kontrol etmesine yönelik bir gizlilik katmanı olarak konumlanıyor.

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WhatsApp Kısıtlı Sohbet özelliği beta kullanıcılarına açıldı

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