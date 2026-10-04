WhatsApp'tan yeni özellik: Kısıtlı Sohbet özelliği beta kullanıcılarına açıldı

Kısıtlı Sohbet bağlantılı cihazları da sınırlandırıyor
Kısıtlı Sohbet, tüm konuşmalar için otomatik olarak etkinleştirilen bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmıyor. Kullanıcıların bu özelliği belirli bir konuşma için sohbet bilgileri ekranından manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Etkinleştirildiğinde WhatsApp, sohbet içerisinde özelliğin devreye alındığını belirten bir mesaj gösteriyor ve ilgili konuşmadaki katılımcıların mesajlarla gerçekleştirebileceği bazı işlemleri sınırlandırıyor.
Kısıtlamaların ilk bölümü, sohbet içerisinde gönderilen medya dosyalarının cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini engelliyor. Böylece fotoğraf ve video gibi içeriklerin sohbet katılımcılarının cihazlarına normal akışta aktarılması sınırlandırılmış oluyor. Bunun yanında Kısıtlı Sohbet etkinleştirilen konuşmalar dışa aktarılamıyor. Sohbet geçmişinin başka bir ortamda kolayca oluşturulabilmesini veya paylaşılabilmesini önlemeye yönelik bu yapı, WhatsApp'ın mevcut sohbet gizliliği seçeneklerini daha ileri bir seviyeye taşıyor.
Kısıtlı Sohbet'in dikkat çeken bir diğer yönü ise bağlantılı cihaz desteğini devre dışı bırakması. WhatsApp'a göre bu uygulama, sohbet içerisindeki kişilerin konuşmaya erişmek amacıyla resmi olmayan istemciler veya yapay zeka aracılarından yararlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Böylece yalnızca sohbetin dışa aktarılması veya medya dosyalarının kaydedilmesi değil, konuşmaya farklı erişim yöntemleri üzerinden ulaşılması da sınırlandırılmış oluyor.
Bununla birlikte Kısıtlı Sohbet, WhatsApp'ın temel güvenlik mimarisinin yerine geçen ayrı bir şifreleme sistemi değil. Şirket, özellik etkin olsun veya olmasın, sohbetlerdeki mesajların ve aramaların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yeni seçenek daha çok uçtan uca şifrelemenin üzerine eklenen, kullanıcıların sohbet içeriğinin nasıl kullanılabileceğini kontrol etmesine yönelik bir gizlilik katmanı olarak konumlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: