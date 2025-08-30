WhatsApp kullanıcı adı ile arama: Telefon numarasına ihtiyaç kalmayacak

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve iletişim kurmayı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcı adıyla arama olarak adlandırılan bu yenilik sayesinde kullanıcılar, kişilerin telefon numarasını bilmeden onlarla bağlantı kurabilecek.

WhatsApp kullanıcı adı ile arama özelliği sayesinde uluslararası bağlantılar daha kolay

Yeni özellikle birlikte sohbetler sekmesinde bulunan hareketli eylem düğmesi üzerinden kişi ve grup listesine erişmek mümkün olacak. Kullanıcılar, buradan arama çubuğuna bir kullanıcı adı yazarak WhatsApp’ın sistemleri üzerinden tarama yapmasını sağlayacak. Eğer girilen kullanıcı adına ait bir hesap bulunursa bu hesap arama sonuçlarında görüntülenecek. Böylece telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile kullanıcılarla kolayca iletişim kurulabilecek.

Gizlilik konusunda da önemli detaylar sunuluyor. Eğer bir kullanıcının profil fotoğrafı gizlilik ayarlarında Herkes olarak belirlenmişse, kullanıcı adıyla yapılan aramalarda bu fotoğraf da görüntülenebilecek. Ancak profil resmi sadece belirli kişilerle paylaşıma açıksa bu fotoğraf arama sonuçlarında yer almayacak. Ayrıca yeni sohbetler, mevcut konuşmaların bulunduğu Sohbetler sekmesinde görüntülenecek. Böylece kullanıcılar, hem kullanıcı adı üzerinden başlattıkları sohbetleri hem de telefon numarasıyla açılan konuşmaları tek bir alandan yönetebilecek.

Tam Boyutta Gör Özelliğin dikkat çeken bir diğer noktası, küresel çapta çalışacak olması. Kullanıcılar, yalnızca kendi ülkelerindeki kişilerle değil dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılarla da kullanıcı adı üzerinden bağlantı kurabilecek. Bu durum, özellikle uluslararası iş birliği, sosyal ağ oluşturma ve yeni insanlarla tanışma açısından büyük kolaylık sağlayacak.

Ayrıca, kullanıcı adı oluşturmak zorunlu tutulmayacak. İsteyenler, WhatsApp’ı sadece telefon numarasıyla kullanmaya devam edebilecek. Ancak bir kullanıcı adı belirlemeyi tercih edenler için numara paylaşmadan arkadaşlar, meslektaşlar veya yeni kişilerle bağlantı kurmak çok daha kolay hale gelecek.

