WhatsApp'ta kullanıcı adı ile mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte tüm merak edilenler

WhatsApp kullanıcı adı ile mesajlaşma
WhatsApp kullanıcı adını değiştirmek mümkün mü?
WhatsApp kullanıcı adınızı istediğiniz zaman değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Kullanıcı adınızı silerseniz insanlar telefon numaranızı yeniden görebilir.
Bir kullanıcı adını değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, bu adı bir başkası alabilir. WhatsApp kullanıcı adı nasıl değiştirilir? adım adım aktarmak gerekirse;
- WhatsApp’ı açın
- Profil fotoğrafınıza dokunun
- Hesap - Kullanıcı adı - Düzenle yolunu izleyin
- Kullanıcı adını değiştir seçeneğine dokunun
- İstediğiniz kullanıcı adını girip kaydedin
WhatsApp kullanıcı adı nasıl olmalı?
WhatsApp kullanıcı adı 3-35 karakter uzunluğunda olmalıdır ve sadece küçük harf, rakam, alt çizgi (_) ve nokta içerebilir. Numaranızı gizleyerek daha güvenli iletişim sağlamak için, adınızı ve soyadınızı içeren ya da kolayca hatırlanabilecek kısa, benzersiz bir kullanıcı adı seçmeniz yerinde olacaktır.
- 3 ila 35 karakter uzunluğunda olmalı
- Küçük harfler (a-z), rakamlar (0-9), alt çizgiler (_) ve noktalar (.) içerebilir
- Yalnızca sayılardan oluşamaz
- Benzersiz olmalıdır
- Kısıtlı sözcükler veya ifadeler içeremez
WhatsApp kullanıcı adını bildiğiniz biriyle nasıl sohbet başlatacaksınız?
Kişi, ek gizlilik için kullanıcı adı anahtarı eklemiş olabilir. İletişim kurmaya çalıştığınız kişinin bir kullanıcı adı anahtarı varsa, WhatsApp devam etmeden önce bunu girmenizi isteyecek. Anahtarı girdikten sonra devam etmek için İleri'ye dokunun. Kullanıcı adı anahtarını bilmediğiniz kişiyle iletişim kuramazsınız. (WhatsApp kullanıcı adı anahtarı ekleme adımları👇🏻)
Peki, WhatsApp kullanıcı adı ile kişi bulma ve kişi ekleme nasıl olacak? WhatsApp'ta yeni biriyle kullanıcı adı üzerinden iletişim kurmak için, kişinin tam kullanıcı adını bilmeniz gerekiyor. Kısmi kullanıcı adları sonuç vermiyor: arama yalnızca tam kullanıcı adını doğru bir şekilde yazdığınızda sonuç veriyor. Kişi bir kullanıcı adı anahtarı ayarlamışsa, onunla sohbet başlatmadan önce buna da ihtiyacınız olacak. Kullanıcı adı anahtarı olmadan, WhatsApp o kişiyle kullanıcı adı aracılığıyla sohbet başlatmanıza izin vermeyecek.
WhatsApp kullanıcı adı kimlere görülür?
Numaranızı kaydetmemiş olan kişiler, WhatsApp kullanıcı adınızı görebilir. Grup sohbetlerine katıldığınızda, birisine doğrudan mesaj gönderdiğinizde ya da WhatsApp’ta arama yaptığınızda kullanıcı adınız gösterilir. Kullanıcı adınız her zaman önünde @ sembolüyle birlikte görünür.
WhatsApp kullanıcı adı zorunlu mu, almazsak ne olur?
WhatsApp kullanıcı adı tamamen isteğe bağlı. WhatsApp hesabı açmak için telefon numarası gerekliliği sürüyor. Kullanıcı adı almamayı seçerseniz, hiçbir şey değişmez; mevcut kişileriniz telefon numaranız üzerinden sizinle iletişime geçebilir. Kullanıcı adı almazsanız ne olur? Profilde herhangi bir aksama olmaz; Sohbet etmeye her zamanki gibi devam edersiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: