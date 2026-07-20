WhatsApp'ta kullanıcı adı ile mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte tüm merak edilenler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp kullanıcı adı ayırtma (rezervasyon) özelliğinin sunulmasının ardından bazı hesaplarda kullanıcı adlarının kullanıma hazır olduğuna dair bildirimler çıkmaya başladı. Bu, yakında WhatsApp’ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma döneminin başlayacağı anlamına geliyor. Artık birine telefon numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. WhatsApp kullanıcı adı kimlere görünecek, kullanıcı adı nasıl değiştirilecek? şimdiden bilmek önemli. WhatsApp kullanıcı adı ile ekleme, kişi bulma ve mesajlaşmanın nasıl olacağını ilişkin tüm detaylar burada.

WhatsApp kullanıcı adı ile mesajlaşma

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan sadece kullanıcı adı ile mesajlaşabilmek için öncelikle kendinize bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Ayarlar - Hesap - Kullanıcı Adı yolunu izleyerek @kullanıcı adınızı ayırtabilirsiniz. Kullanıcı adı rezervasyon işleminden sonra WhatsApp’tan “Kullanıcı adınız hazır” mesajını aldığınızda artık kullanıcı adı ile mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. (WhatsApp kullanıcı adı alma adımları 👇🏻)

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır? 2 hf. önce eklendi

WhatsApp kullanıcı adını değiştirmek mümkün mü?

WhatsApp kullanıcı adınızı istediğiniz zaman değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Kullanıcı adınızı silerseniz insanlar telefon numaranızı yeniden görebilir.

Bir kullanıcı adını değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, bu adı bir başkası alabilir. WhatsApp kullanıcı adı nasıl değiştirilir? adım adım aktarmak gerekirse;

WhatsApp’ı açın Profil fotoğrafınıza dokunun Hesap - Kullanıcı adı - Düzenle yolunu izleyin Kullanıcı adını değiştir seçeneğine dokunun İstediğiniz kullanıcı adını girip kaydedin

WhatsApp kullanıcı adı nasıl olmalı?

WhatsApp kullanıcı adı 3-35 karakter uzunluğunda olmalıdır ve sadece küçük harf, rakam, alt çizgi (_) ve nokta içerebilir. Numaranızı gizleyerek daha güvenli iletişim sağlamak için, adınızı ve soyadınızı içeren ya da kolayca hatırlanabilecek kısa, benzersiz bir kullanıcı adı seçmeniz yerinde olacaktır.

3 ila 35 karakter uzunluğunda olmalı

Küçük harfler (a-z), rakamlar (0-9), alt çizgiler (_) ve noktalar (.) içerebilir

Yalnızca sayılardan oluşamaz

Benzersiz olmalıdır

Kısıtlı sözcükler veya ifadeler içeremez

WhatsApp kullanıcı adını bildiğiniz biriyle nasıl sohbet başlatacaksınız?

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ı açın ve Sohbetler sekmesinde yeni bir sohbet başlatmak için simgeye dokunun. Burada, arama çubuğuna dokunun. Kişinin sizinle paylaştığı kullanıcı adını tam olarak yazın. Kullanıcı adı WhatsApp'ta mevcutsa, profili arama sonuçlarında görünecektir. Sohbeti açmak ve konuşmaya başlamak için kullanıcı adına dokunun.

Kişi, ek gizlilik için kullanıcı adı anahtarı eklemiş olabilir. İletişim kurmaya çalıştığınız kişinin bir kullanıcı adı anahtarı varsa, WhatsApp devam etmeden önce bunu girmenizi isteyecek. Anahtarı girdikten sonra devam etmek için İleri'ye dokunun. Kullanıcı adı anahtarını bilmediğiniz kişiyle iletişim kuramazsınız. (WhatsApp kullanıcı adı anahtarı ekleme adımları👇🏻)

WhatsApp kullanıcı adı anahtarı (PIN) oluşturma nasıl yapılır? 2 gün önce eklendi

Peki, WhatsApp kullanıcı adı ile kişi bulma ve kişi ekleme nasıl olacak? WhatsApp'ta yeni biriyle kullanıcı adı üzerinden iletişim kurmak için, kişinin tam kullanıcı adını bilmeniz gerekiyor. Kısmi kullanıcı adları sonuç vermiyor: arama yalnızca tam kullanıcı adını doğru bir şekilde yazdığınızda sonuç veriyor. Kişi bir kullanıcı adı anahtarı ayarlamışsa, onunla sohbet başlatmadan önce buna da ihtiyacınız olacak. Kullanıcı adı anahtarı olmadan, WhatsApp o kişiyle kullanıcı adı aracılığıyla sohbet başlatmanıza izin vermeyecek.

WhatsApp kullanıcı adı kimlere görülür?

Numaranızı kaydetmemiş olan kişiler, WhatsApp kullanıcı adınızı görebilir. Grup sohbetlerine katıldığınızda, birisine doğrudan mesaj gönderdiğinizde ya da WhatsApp’ta arama yaptığınızda kullanıcı adınız gösterilir. Kullanıcı adınız her zaman önünde @ sembolüyle birlikte görünür.

WhatsApp kullanıcı adı zorunlu mu, almazsak ne olur?

WhatsApp kullanıcı adı tamamen isteğe bağlı. WhatsApp hesabı açmak için telefon numarası gerekliliği sürüyor. Kullanıcı adı almamayı seçerseniz, hiçbir şey değişmez; mevcut kişileriniz telefon numaranız üzerinden sizinle iletişime geçebilir. Kullanıcı adı almazsanız ne olur? Profilde herhangi bir aksama olmaz; Sohbet etmeye her zamanki gibi devam edersiniz.

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WhatsApp kullanıcı adı ile mesajlaşma nasıl yapılır?

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