WhatsApp, kullanıcı adlarını kullanıma sunmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Yıllarca süren beklenti, aylarca süren hazırlıkların ardından WhatsApp, bugün dünya genelinde kullanıcı adı rezervasyonlarını açmaya başladı. İnsanlar artık telefon numaralarını paylaşmadan yeni kişiler ve işletmelerle mesajlaşabilecek.

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Telefon numarası yerine kullanıcı adı paylaşılacak

Bugünden itibaren WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyonlarını kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcılar, Ayarlar - Hesap - Kullanıcı Adı bölümünden kullanıcı adlarını ayırtabilecek.

Kullanıcı adı desteğiyle WhatsApp kullanıcıları, telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmadan yeni kişilere ve işletmelere mesaj gönderebilecek ya da grup sohbetlerine katılabilecek. Şirket, özelliğin isteğe bağlı olacağını ancak kullanıcı adlarının kullanıcılara numaralarını kimlerin görebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayarak ek bir gizlilik katmanı eklediğini belirtiyor.

WhatsApp, kullanıcıların yalnızca haber almak istedikleri kişilerin bildiği bir kullanıcı adı seçmelerini tavsiye etse de, üç milyardan fazla kullanıcısı olduğu için birçok kişinin aynı isimleri isteme olasılığının yüksek olduğunu belirterek, özelliğin sunulmasından önce rezervasyonları açtıklarını söylüyor.

WhatsApp, kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarındaki kullanıcı adlarıyla eşleşmeyen benzersiz kullanıcı adları oluşturmalarına olanak sağlamanın yanı sıra, tutarlılık isteyen içerik üreticiler, küçük işletmeler ve kuruluşlar için de bir talep sistemi kurdu. Bu sistem, bu hesapların Instagram veya Facebook'ta zaten kullandıkları aynı kullanıcı adını talep etmelerine olanak tanıyacak.

Hangi güvenlik önlemleri alındı?

WhatsApp, kullanıcıları kullanıcı adına göre taramak için bir dizin veya öneri sistemi olmayacağını söylüyor. Kullanıcı adlarının gizli kalması amaçlanıyor. Duyuruda "kişilerin sizinle ilk kez iletişime geçmek için tam kullanıcı adınızı bilmeleri gerekecek" vurgusu yapılıyor.

Ek bir koruma katmanı olarak, kullanıcılar, başkalarının onlarla ilk kez iletişime geçmeden önce ihtiyaç duyacağı isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı oluşturabilecek.

WhatsApp, kullanıcı adlarının önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulacağını ve özellik hesaba bağlı ülkede kullanıma sunulduğunda kullanıcılara uygulama içi bildirim gönderileceğini belirtiyor.

WhatsApp kullanıcı adı rezervasyon nasıl yapılır?

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WhatsApp uygulamasını açın Ayarlar’a girin Hesap’a dokunun Kullanıcı adı bölümünden benzersiz bir isim belirleyin

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WhatsApp kullanıcı adı rezervasyon nasıl yapılır?

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