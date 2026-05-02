WhatsApp Liquid Glass tasarımı, iOS’ta daha geniş kitleye yayılıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp Liquid Glass tasarımı, iOS platformunda kademeli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılmaya başlandı. Şirket, iOS 26.14.76 sürümüyle birlikte modernize edilen bu yeni arayüz dilini yaygınlaştırırken aynı zamanda performans ve kullanıcı deneyimini yakından izlemeye devam ediyor. Yeni tasarım yaklaşımı, yarı saydam katmanlar ve derinlik hissi yaratan görsel efektlerle dikkat çekerken, henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değil.

Liquid Glass tasarımı, sohbet arayüzünü nasıl değiştiriyor?

Liquid Glass, iOS 26’nın genel tasarım anlayışıyla paralel bir şekilde geliştirildi ve uygulama genelinde daha tutarlı bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yeni tasarım dili, özellikle yarı saydam yüzeyler ve katmanlı yapı sayesinde ekrandaki öğeler arasında daha belirgin bir derinlik hissi oluşturuyor. Kayan sekme çubuğu gibi alanlarda fark edilen bu yaklaşım, kullanıcıların içerik ile arayüz arasındaki ayrımı daha sezgisel biçimde algılamasını sağlıyor. Önceki düz ve daha statik tasarımlarla karşılaştırıldığında, Liquid Glass daha dinamik ve akışkan bir görünüm sunuyor.

Güncelleme yalnızca yüzeysel bir görsel değişiklikle sınırlı değil. Düğmeler, bağlam menüleri ve klavye gibi etkileşimli bileşenler de yeniden ele alınmış durumda. Bu unsurlar artık daha yumuşak geçiş animasyonları ve buzlu cam benzeri dokularla sunuluyor. Bu değişim, kullanıcı etkileşimini daha akıcı hale getirirken, aynı zamanda sistem genelinde görsel bütünlüğü güçlendiriyor. Özellikle yoğun mesajlaşma sırasında bu tür mikro animasyonların performansa etkisi dikkatle izleniyor.

WhatsApp, bu yeni tasarımın dağıtımını aceleye getirmek yerine kontrollü bir şekilde ilerletiyor. TestFlight üzerinden yayınlanan iOS 26.17.10.70 beta sürümünde, Liquid Glass tasarımının sohbet arayüzüne entegre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü görülüyor. Bu aşamada şirket, kullanıcı geri bildirimlerini ve performans verilerini analiz ederek tasarımı daha kararlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Sohbet ekranı, Liquid Glass dönüşümünün en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda tasarım dili uygulamanın bazı bölümlerinde aktif olsa da sohbet ekranında henüz tam anlamıyla uygulanmış değil. Bu durum, uygulama genelinde görsel tutarsızlıklara yol açabiliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, bu farklılıkları ortadan kaldırmayı ve tüm arayüzü aynı tasarım çizgisine taşımayı hedefliyor.

Planlanan değişiklikler arasında sohbet çubuğunun yeniden tasarlanması önemli bir yer tutuyor. Yeni tasarımda bu çubuğun ekranın alt kısmında kalmaya devam edeceği, ancak sabit bir blok yerine yüzen bir bileşen olarak sunulacağı belirtiliyor. Yarı saydam cam benzeri arka planın, altındaki içerikle etkileşime girerek dinamik bir görünüm oluşturması bekleniyor.

Bununla birlikte gezinme çubuğu da Liquid Glass dönüşümünden payını alacak. Şirket, sohbet ekranındaki üst gezinme çubuğunu daha şeffaf hale getirerek arka plandaki mesajların ve duvar kağıdının kısmen görünür olmasını sağlayacak bir yapı üzerinde çalışıyor. Bu tasarımda hafif bir solma efekti kullanılması planlanıyor. Böylece kullanıcılar hem gezinme araçlarına erişebilecek hem de içerikten tamamen kopmayacak. Ancak bu bölümün henüz geliştirme aşamasında olduğu ve nihai sürüm öncesinde ek iyileştirmeler alabileceği ifade ediliyor.

